„Czas na teatr” powraca (PROGRAM)

Spacery tematyczne, wykłady, spotkania, warsztaty i oczywiście spektakle – w Świdnicy po raz drugi odbędzie się projekt „CZAS NA TEATR, TEATR NA CZASIE”. – Z początku nie myśleliśmy, że będzie to wydarzenie organizowane cyklicznie w naszym mieście, ale po pierwszej bardzo udanej edycji, zdecydowaliśmy ponownie je zorganizować – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Wydarzenie w tym roku będzie trwało aż tydzień. Odbędzie się od 19 do 26 września. Będą wydarzenia artystyczne, salon z poezją, spotkania z aktorami, warsztaty teatralne, happeningi, spacery tematyczne, dyskusje i debaty. – Choć tak naprawdę czas na teatr jest zawsze, to na kilka wrześniowych dni warto zarezerwować sobie czas, by z teatrem spotkać się niebanalnie i inaczej niż zwykle – mówili organizatorzy.

Nie zabraknie oczywiście Narodowego Teatru Starego z Krakowa. Wydarzeniem specjalnym będzie „Wróg ludu”, przedstawienie wyreżyserowane przez Jana Klatę. – Bilety sprzedają się błyskawicznie. Zostało jeszcze tylko kilka miejsc – poinformowała Bożena Kuźma ze Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Ponadto projekt „Czas na Teatr” będzie obfitował w działania o charakterze edukacyjnym. Poniżej program.

PROGRAM:

SPACERY TEMATYCZNE

Takie miejsca jak Biblioteka, Muzeum Dawnego Kupiectwa czy Kościół Pokoju wydają się nam dobrze znane. Warto jednak spojrzeć na takie miejsca z innej perspektywy. Poczuć je w innych rejestrach wrażliwości. Będzie o czym posłuchać!

23.09.2016

godz. 10.00 spacer tematyczny po Muzeum Dawnego Kupiectwa /propozycja dla uczniów szkół podstawowych/

Godz.12.00 spacer tematyczny „Tropem Cystersów” po Miejskiej Bibliotece Publicznej /propozycja dla przedszkoli/

26.09.2016

godz. 10.00 spacer tematyczny po teatrze świdnickim, spotkanie z suflerką i inspicjentką,/propozycja dla uczniów szkół podstawowych/

godz.13.30 spacer tematyczny po Kościele Pokoju (wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco) /propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/

WYKŁADY/SPOTKANIA

Dlaczego scena wygląda tak a nie inaczej? Jaka jest relacja scena-widownia? Często nurtują nas trudne pytania dotyczące teatru. Są jednak ludzie, którzy chętnie wyjaśnią nasze wątpliwości. Rozmawiajmy!

23.09.2015

Godz.11.00 spotkanie z aktorem w Szkole Podstawowej nr 1

Godz. 12.00 wykład „Kapsuła teraźniejszości” – Gimnazjum nr 1

24.09.2016

Godz.13.00 wykład „Kapsuła teraźniejszości, Galeria Fotografii, Rynek 43

Godz.16.00 Spotkanie z aktorem Narodowego Starego Teatru, rozmowy otwarte z publicznością w Miejskiej Bibliotece Publicznej

26.09.2015

godz. 10.00 spotkania z twórcami w świdnickich przedszkolach,

godz. 11.00 spotkania autorskie z aktorami w świdnickich szkołach ponadgimnazjalnych

godz. 12.00 spotkania autorskie aktorów z uczniami szkól podstawowych i gimnazjalnych

WARSZTATY

Spotkanie z mistrzami może wydawać wspaniałe owoce. Świdnicznie będą mieli okazję pracować z profesjonalistami w sztukach teatru, a część warsztatów zakończy się pokazami. Czekamy na efekty choć pamiętajmy: najważniejszy jest proces.

19 – 23.09.2016

warsztat artystyczny z choreografem dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, które zakończą się pokazem.

23.09.2016

Godz. 13.00 Warsztaty teatralne dla nauczycieli

Godz.16.00 Warsztaty maski teatralnej w Młodzieżowym Domu Kultury

24.09.2015

Godz.10.00 warsztaty aktorskie z „Uniwersytetem III Wieku”

26.09.2016

godz. 12.00 warsztaty recytatorskie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

POKAZY

Amatorzy też potrafią robić teatr! Takie inicjatywy na poziomie lokalnym są zawsze bardzo cenne. Będzie okazja by zobaczyć młodzież w działaniu ale także posłuchać pięknej poezji w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego.

23.09.2016

Godz.18.00 Pokaz warsztatowy w oparciu o warsztaty z choreografem – aula III Liceum

Ogólnokształcącego.

24.09.2016

Godz.12.00 Happening „TEATR NA CZASIE” z udziałem uczestników warsztatów maski teatralnej, Rynek

Godz.18.30 Rapsodia świdnicka. Maria Kunic – multimedialne słuchowisko, Wieża Ratuszowa

25.09.2015

Godz.14.00 Salon poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej

na wszystkie wydarzenia wramach projektu CZAS NA TEATR jest wstęp wolny

Już najwyższy CZAS NA TEATR!