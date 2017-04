Co grają w kinie? (REPERTUAR 28.04. – 04.05.)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 28 kwietnia do 4 maja.

WYDARZENIA SPECJALNE:

LIGA MISTRZÓW – PÓŁFINAŁY – 2-3.05.2017r godzina 20:30

2.05.2017 – Real Madryt – Atletico Madryt – Godzina 20:30

3.05.2017 – AS Monaco – Juventus Turyn – Godzina 20:30

RIKO PRAWIE BOCIAN- POKAZY PRZEDPREMIEROWE – 28.04-4.05.2017r

Rysio jest wróblem przygarniętym przez parę bocianów. Kiedy przybrani rodzice migrują do Afryki, bohater, przekonany, że też jest bocianem, wyrusza ich śladem w pełną przygód podróż, korzystając z wszelkich możliwych środków transportu. Towarzyszą mu nowi przyjaciele – ekscentryczna sowa i narcystyczna papuga, która marzy o karierze gwiazdy disco.

10:00 11:15 15:45

POWRÓT HITÓW NA MAJÓWKĘ – 28.04-4.05.2017

Ukryte Piękno – 13:30

Pitbull. Niebezpieczne Kobiety – 19:00

Moonlight – 16:45

STRAŻNICY GALAKTYKI 2- POKAZ PRZEDPREMIEROWY – 4.05.2017r godzina 19:30

Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków – Petera Quilla aka Star Lorda. Niegdysiejsi wrogowie staną się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie powiększającym się filmowym uniwersum Marvela zagoszczą nowe postacie znane z kart komiksu.

PREMIERY:

UCIEKAJ – Premiera – 28.04.2017r

USA; od 16 lat ; Thriller 104 min

Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage (znana z serialu „Dziewczyny” Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać…

15:00 19:30 21:45

WYBAWIENIE – Premiera – 28.04.2017r

Dania/Niemcy/Szwecja/Norwegia; od 16 lat ; Thriller/Kryminał 112 min

Detektyw Carl i jego pomocnik Assad z Departamentu Q nie raz już udowodnili, że nie ma czegoś takiego jak sprawy, których nie da się rozwiązać. W ich ręce trafia zamknięta w butelce tajemnicza wiadomość. Tekst liczy sobie 8 lat, a całość napisana jest dziecięcym pismem przy pomocy ludzkiej krwi. Carl i Assad trafiają na trop grupy religijnych fanatyków, którzy nigdy nie zgłosili zaginięć swoich podopiecznych. Detektywi rozpoczynają śmiertelnie niebezpieczną grę z psychopatycznym mordercą, który wystawi wiarę bogobojnych rodziców na najwyższą próbę.

20:30

DZIECIAK RZĄDZI 2D/3D

USA; b/o ; Animowany/Komedia 97 min

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

3D 11:30 14:45

2D 9:15 13:45 17:15

SZYBCY I WŚCIEKLI 8

USA/Francja/Kanada/Wlk. Brytania/Samoa; od 15 lat ; akcja/kryminał 160 min

Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (Charlize Theron), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszystkich czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie. Od wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Barentsa – „Szybcy i wściekli” przemierzą świat, by powstrzymać zło i chaos. I uratować tego, który uczynił ich rodziną.

12:00 16:00 17:45 18:45 21:30

OSTATNIA KLĄTWA

USA; od 16 lat ; Horror 95 min

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 18-letniego Teksańczyka, Johnny’ego Franka Garretta, skazanego na karę śmierci za brutalny gwałt i morderstwo zakonnicy. Chłopak do końca utrzymuje, że jest niewinny, rzucając klątwę na wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z niesprawiedliwym wyrokiem. Wkrótce po egzekucji zaczynają ginąć ludzie zamieszani w sprawę. Kiedy w śmiertelnym niebezpieczeństwie znajdzie się syn jednego z ławników, mężczyzna zrobi wszystko, by odnaleźć prawdziwego mordercę, doprowadzić do jego skazania i odwrócić klątwę.

22:00

MAŁY JAKUB

Polska; od 16 lat ; Dramat/Psychologiczny 87 min

Jakub nie może pozbyć się wrażenia, że gdy przebywa w pracy, ktoś nieustannie zakrada się do jego mieszkania. Przypuszczenia potwierdzają się, gdy przyłapuje intruza na gorącym uczynku. Jest nim kilkunastoletni chłopiec, jego imiennik – Jakub. Spotkanie z nieproszonym gościem stanie się dla mężczyzny szansą do zmierzenia z odległymi, nie zawsze wygodnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Konfrontacja ta będzie również początkiem do zdobywania wiedzy o samym sobie – niespodziewanej, mrocznej, zepchniętej gdzieś poza granice codziennego postrzegania…

12:15

ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC

Niemcy; b/o ; Animowany/Familijny 76 min

Max – mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Niestety podczas podniebnych ewolucji samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie – niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się czas. W jego centrum znajduje się Zajęcza Szkoła – starodawny gmach, zarządzany przez tajemniczą Madam Hermionę. To właśnie tu ukryto Złotą Pisankę – przedmiot dający zajączkom magiczną moc. Wspierany przez grupę nowych przyjaciół, Max postanawia znaleźć sposób na powrót do domu. Zanim to nastąpi, będzie musiał stawić czoła klanowi podstępnych lisów-złodziei. A w trakcie zdumiewających przygód odkryje wielką tajemnicę Zająca Wielkanocnego

9:15

PIĘKNA I BESTIA 2D dubbing

USA; od 7 lat ; Familijny/Musical/Fantasy 129 min

Bella (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) został uwięziony w pałacu okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe życie, w zamian za życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów, takich jak: zegar Trybik (Ian McKellen), świecznik Płomyk (Ewan McGregor), czy miotełka Puf Puf (Gugu Mbatha-Raw). Tymczasem Maurycy chcąc uratować swą córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego – Gastona (Luke Evans), który jest zakochany w Belli

9:15

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

