Co grają w kinie? (REPERTUAR 27.01. – 02.02.)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie Cinema3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 22 stycznia do 2 lutego.

WYDARZENIA SPECJALNE:

KINO NA SZPILKACH – 2.02.2017 r. godzina 18:00

Kino na Szpilkach powraca w nowym roku! Tym razem doskonała zabawa dla Pań odbędzie się w klimacie PRL-u nie zapominając jednak o zbliżających się walentynkach. Nie zabraknie lampki szampana, mnóstwa atrakcji na holu kina oraz konkursów z nagrodami. Film jaki towarzyszyć będzie lutowej edycji to „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

Bilety już do nabycia w kasach kina oraz na www.cinema3d.pl

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW– CIEMNIEJSZA STRONA GREYA

Druga część ekranizacji światowego bestselleru – trylogii autorstwa E.L. James. Przy takich emocjach rozstanie musiało nastąpić, przy takiej namiętności mogło być tylko chwilowe. Skomplikowany miłosny związek Christiana i Any przechodzi w kolejną fazę. On proponuje, że zrezygnują z układu dominujący-poddana, ona uczy się życia w luksusie i miłości. On próbuje zrezygnować z manii kontrolowania, ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na drodze ich szczęścia staje poprzednia miłość Christiana…

Bilety na pokazy od 10.02 do 16.02 do nabycia w kasach kina oraz na www.cinema3d.pl

PREMIERY:

RESIDENT EVIL: OSTATNI ROZDZIAŁ – Premiera 27.01.2017 r.

Australia/Kanada/Francja/Niemcy; od 12 lat ; Horror/Akcja 107 min

Kolejna odsłona kultowej filmowej serii opartej na jednej z najpopularniejszych w historii gier komputerowych. Piękna i niebezpieczna Alice (Milla Jovovich) zmierzy się z kolejnymi wrogami, którzy zagrażają światu. Również ona nie może czuć się bezpieczna. Pierwsza część filmu miała premierę w 2002 roku, od tego czasu seria zdobyła serca fanów na całym świecie, przynosząc prawie miliard dolarów dochodu. Fenomen serii opiera się na wybuchowej mieszance kina akcji, science fiction, horroru, thrillera i specyficznego poczucia humoru.

11:45 16:00 19:15 20:30 21:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

OSTATNI SMOK ŚWIATA – Premiera 27.01.2017 r.

Ukraina; b/o ; Animacja/Familijny/Przygodowy 85 min

Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka nowych przyjaciół – czarującego (dosłownie i w przenośni!) nietoperza Ediego i Peszka – dzieciaka, który wszystkim dookoła przynosi… pecha. Razem będą musieli stawić czoła ostatniemu smokowi świata. Oraz pokrzyżować plany paskudnej wiedźmy z bagien, planującej wykorzystać smoczą magię do niecnych celów. Wspólnie Niki, Edi i Peszek udowodnią, że nie ma takiej złej mocy, której nie może pokonać prawdziwa przyjaźń

9:15 13:00 14:00 17:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ – Premiera 27.01.2017 r.

Polska; od 18 lat ; Dramat/Biograficzny 117 min

Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim „Sztuka kochania” podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.

12:00 14:30 17:00 19:30 22:00

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

MONSTER TRUCKS

USA; Od 12 lat; Animowany/Przygodowy/Sci-fi 104 min

Jedynym marzeniem Trippa (Lucas Till) jest ucieczka od codzienności i trudnych warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Zafascynowany motoryzacją chłopak z części złomowanych aut konstruuje swoją własną wersję popularnego Monster Trucka. W pobliskiej rafinerii dochodzi tymczasem do wypadku; z podziemnych głębin na powierzchnię ziemi wydostaje się niezwykłe stworzenie. Silne, szybkie i inteligentne. Dzięki niemu Tripp znajduje sposób wydostania się z miasta w towarzystwie niezwykłego nowego przyjaciela…

10:00 15:00 18:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

DLACZEGO ON?

USA; Od 15 lat; Komedia 111 min

Ned, nadopiekuńczy, lecz kochający ojciec, przyjeżdża wraz z żoną ze świąteczną wizytą do córki, która studiuje w college’u. Na miejscu musi stawić czoło swemu największemu koszmarowi – poznaje bowiem chłopaka córki, Lairda, sympatycznego, ale ekscentrycznego miliardera z Krzemowej Doliny. Konserwatywny Ned uważa, że Laird, który nie uznaje żadnych zasad, nie pasuje do jego córki i nie powinien się z nią wiązać. Wypowiada niedoszłemu zięciowi wojnę, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, bo w świecie wielkich pieniędzy Ned czuje się jak ryba wyjęta z wody.

11:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

KONWÓJ

Polska; Od 16 lat; Thriller/Kryminał 92 min

W jednym z największych aresztów śledczych, kierowanym przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa więźnia. Rozpoczyna się śledztwo. Na przesłuchanie zostaje wezwany sierżant Berg (Przemysław Bluszcz), jeden z uczestników konwoju sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt nigdy nie chciał opowiadać, a który może mieć coś wspólnego z popełnioną zbrodnią. Mimo zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (Łukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywać szokującą prawdę… Konwój, dowodzony przez sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz), transportował przestępcę, pseudonim Nauczyciel (Ireneusz Czop), oskarżonego o zamordowanie dwóch funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin. Więzień został uznany za niepoczytalnego i skierowano go do szpitala psychiatrycznego. Nie wszyscy pogodzili się z takim scenariuszem…

18:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

POWIDOKI

Polska; Od 15 lat; Dramat/Biografia 100 min

Bohaterem filmu „Powidoki” jest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.

9:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

SING

USA/Wielka Brytania; bo ; Animowany/Komedia/Musical 108 min

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona (Matthew McConaughey) popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz (Seth MacFarlane), nieśmiała Słonica (Tori Kelly), której towarzyszy pewna siebie matka (Reese Witherspoon), młody gangster Gorilla i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca (Scarlett Johansson).

9:30 13:45 16:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

PO PROSTU PRZYJAŹŃ

Polska; od 12 lat ; Komedia 134 min

Wielowątkowa, wzruszająca komedia o grupie przyjaciół, których relacje – w obliczu życiowych przeciwności – zostają wystawione na niejedną próbę. Alina i Marian (Sonia Bohosiewicz i Marcin Perchuć) w zaskakujący sposób wygrywają wielkie pieniądze; to, w jaki sposób się nimi podzielą, wcale nie jest takie oczywiste. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i bizneswomen, chce mieć dziecko nie wiążąc się z mężczyzną; ma jej w tym pomóc serdeczny przyjaciel Patryk (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) ryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików Jadźki (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) odmawia nieprzyzwoitej prośbie przyjaciela (Przemysław Bluszcz), ale w tajemnicy przed nim porywa się na rzecz niemal karkołomną. Tymczasem zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) jak co roku wyrusza w góry. Tam odkrywają tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie. Co wybiorą? Lojalność czy pieniądze? Przyjaźń czy miłość? Prawdę czy kłamstwo? Własne czy cudze szczęście? Każdy wybór dla bohaterów komedii „Po prostu przyjaźń” oznacza tarapaty. Kto im pomoże? Wiadomo: przyjaciele. Bo przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, zawsze się opłaca.

20:45

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

REZERWACJA TELEFONICZNA

+48 74 639 90 56

KONTAKT

CINEMA 3D Świdnica – Galeria Świdnicka

Westerplatte 29, 58-100 Świdnica

tel: +48 74 639 90 56

www.cinema3d.pl