Co grają w kinie? (REPERTUAR 24.11. – 30.11.2017)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 24 do 30 listopada.

WYDARZENIA SPECJALNE:

MARATON GROZY BLACK FRIDAY 24.11.2017r. godzina 22:00

W piątek, 24 listopada zdarzy się coś strasznego. Tej nocy w CINEMA3D zdarzy się Maraton Black Friday z przerażającymi filmami. Wyjątkowe wydarzenie dla fanów horrorów i nieprzespanych nocy. Chcesz zostać uczestnikiem prawdziwej uczty najlepszego kina grozy? Zagramy trzy mrożące krew w żyłach horrory – „Blair Witch”, ”Sinister 2” oraz premierowo „Piła Mechaniczna”.

Bilety do nabycia na stronie www.cinema3d.pl oraz w kasach kina.

PREMIERA:

TOTEM – Premiera 24.11.2017r.

Polska; od 16 lat ; Sensacyjny 92 min

Dziki (Karol Bernacki) po wyjściu z więzienia zostaje bramkarzem w nocnym klubie. Jego dziewczyna – Dagmara, jedną z pracujących w nim tancerek. Ambicja każe mu szukać lepszego życia i młody chłopak za wszelką cenę chce się wybić z nizin społecznych. Wzorem dla niego jest jego brat Igor (Sobota) – gangster stojący na czele liczącej się na mieście grupy przestępczej. Ten jednak nie chce, aby Dziki wszedł do jego szemranego świata. Wiadomość o ciąży Dagmary zbiega się z brutalnym potraktowaniem dziewczyny przez grupę klientów. Dziki dowiaduje się o dużej transakcji na nielegalnym rynku narkotyków. Postanawia zemścić się na ludziach, którzy chcieli skrzywdzić jego dziewczynę i z pomocą Igora decyduje się obrabować bandytów. Daje to początek emocjonującej walce gangów i spirali zemsty, której nikt nie będzie w stanie już opanować.

22:00

CICHA NOC – Premiera 24.11.2017r.

Polska; od 15 lat ; Obyczajowy 115 min

Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Ziętek), z którym Adam jest w konflikcie oraz siostra (Maria Dębska) z mężem (Tomasz Schuchardt). Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską tradycją, na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ na życie ich wszystkich będą miały dalsze wydarzenia tej wigilijnej nocy

11:30 15:45 18:30

MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE – Premiera 24.11.2017r.

USA; od 15 lat ; Kryminalny 114 min

Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie

17:00 19:30 22:00

COCO 2D/3D – Premiera 24.11.2017r.

USA; bo ; Animowany 126 min

Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela…

2D 9:30 11:45 14:45 17:30

3D 10:00 12:00

NAJLEPSZY

Polska; od 15 lat ; Dramat 108 min

Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

13:45 20:45

LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI 2D/3D

USA; od 13 lat ; Sci-Fi 118 min

Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne odzyskał wiarę w ludzkość. Prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.

2D napisy 14:30

2D dubbing 9:15

3D napisy 20:30

3D dubbing 18:00

LISTY DO M.3

Polska; od 12 lat ; Komedia romantyczna 108 min

„Listy do M. 3” opowie historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.

9:15 16:15 20:00 22:15

THOR: RAGNAROK 2D/3D

USA; od 12 lat ; Fantasy/Akcja 130 min

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – „zmierzch bogów”, zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem!

2D dubbing 13:00

