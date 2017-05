Co grają w kinie? (REPERTUAR 19.05. – 25.05.)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 19 do 25 kwietnia.

WYDARZENIA SPECJALNE:

KINO NA SZPILKACH – SONG TO SONG – 25.05.2017r. Godz. 18:00

CIENMA 3D w Świdnicy zaprasza serdecznie wszystkie Panie na kolejną edycję wyjątkowego wieczoru w kinie. Tym razem spotkamy się z okazji Dnia Matki. Nie zabraknie lampki szampana i mnóstwa atrakcji na holu kina. Oprócz partnerów wydarzenia na holu stanie też wielki namiot fotobudki Foto Co To w którym wszystkie Panie będą mogły sprawić sobie niezapomnianą sesję. Przed filmem jury wyłoni również Panią która przejdzie przez okres wakacji niesamowitą metamorfozę. Na koniec spotkania seans filmu „Song to song” który będzie jedynym pokazem w kinie.

Bilety do nabycia w kasach kina oraz na www.cinema3d.pl

SMERFY: POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI –Pokazy przedpremierowe 19-25.05.2017r.

W całej wiosce Łasuch, Ważniak, Papa Smerf, Laluś mają jakieś zadania. Co jednak ma robić Smerfetka? Jedyna dziewczyna w całej grupie niebieskich smerfów? W poszukiwaniu odpowiedzi towarzyszyć jej będą inne Smerfy. Wspólnie wyruszą w wielką podróż, która odkryje przed nami niezwykłą tajemnicę… Ale, uwaga, każdy ich krok śledzi Gargamel.

10:00 15:00 17:00

PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA –Pokaz przedpremierowy 25.05.2017r.

Nikczemny kapitan Salazar (Javier Bardem) wraz ze swoją załogą piratów-zjaw ucieka z Diabelskiego Trójkąta i poprzysięga zemstę na wszystkich piratach. Nieuniknionej zagładzie próbuje zapobiec Jack Sparrow (Johnny Depp). Dowódca „Czarnej Perły” wyrusza w podróż, by odnaleźć Trójząb Posejdona, mistyczny artefakt dający władzę nad morzami, i użyć go w walce przeciwko Salazarowi.

2D Napisy 20:45

2D Dubbing 18:00

PREMIERY:

THE CIRCLE: KRĄG – Premiera 19.05.2017r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie/USA; od 15 lat ; Sci-Fi/Thriller 120 min

Mae Holland (Emma Watson) zostaje zatrudniona w Kręgu – najpotężniejszej na świecie firmie internetowej. Jest zafascynowana jej nowoczesnością, rozmachem oraz osobą wizjonerskiego założyciela – genialnego Eamona Baileya (Tom Hanks). Z czasem praca w Kręgu pochłania dziewczynę bez reszty, a jej rola w korporacji ewoluuje w niepokojący sposób. Stając się pionkiem w przewrotnej grze Baileya, Mae nie dostrzega zagrożeń, jakie rodzi miejsce zatrudnienia. Dopiero gdy odkrywa przerażającą prawdę o Kręgu, zrobi wszystko, by wyrwać się z macek organizacji. Nie ma jednak pojęcia, jak daleko sięgają wpływy pracodawców i ich potęga inwigilacji.

14:15 16:45 19:00 21:15

OBCY: PRZYMIERZE

USA/Australia/Nowa Zelandia/Wlk. Brytania; od 16 lat ; Sci-Fi/Thriller 123 min

Statek osadniczy „Przymierze” dociera na nieznaną planetę, która wydaje się być prawdziwym rajem dla człowieka. Członkowie ekspedycji szybko się jednak przekonują, że trafili do mrocznego, pełnego tajemnic i zagadek świata, którego jedynym mieszkańcem jest android David (nominowany do Oscara Michael Fassbender), ocalały z katastrofy „Prometeusza”. Gdy odkrywają, że świat ten kryje w sobie niewyobrażalne zagrożenie, muszą podjąć przerażającą próbę ucieczki.

12:30 14:45 18:30 21:30

GWIAZDY

Polska; od 13 lat ; Dramat 106 min

Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz) dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest piłka, a największym rywalem… oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka na stadiony śląskich klubów – Polonii Bytom i Górnika Zabrze. A to nie koniec ich zmagań. Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu gwiazd sportu pojawi się piękna Marlena (Karolina Szymczak). Walczący o jej względy Jan i Ginter szybko odkrywają, że w grze o miłość nie obowiązują żadne przepisy. Kiedy ciężka kontuzja kończy karierę Gintera, a samego Banasia przybliża do składu „orłów Górskiego”, bohater staje przed trudnym, życiowym wyborem. Stawką jego decyzji będzie udział w olimpiadzie i piłkarskich mistrzostwach świata.

12:00 20:15

STRAŻNICY GALAKTYKI VOL.2 2D/3D

USA; od 12 lat ; Akcja/Sci-Fi 137 min

Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków – Petera Quilla aka Star Lorda. Niegdysiejsi wrogowie staną się ich sprzymierzeńcami, a w nieustannie powiększającym się filmowym uniwersum Marvela zagoszczą nowe postacie znane z kart komiksu.

2D Dubbing 9:30 15:30

3D Dubbing 12:00

2D Napisy 19:15

RIKO PRAWIE BOCIAN

Belgia/Luksemburg/Niemcy/Norwegia/USA; b/o ; Animacja 85 min

Rysio jest wróblem przygarniętym przez parę bocianów. Kiedy przybrani rodzice migrują do Afryki, bohater, przekonany, że też jest bocianem, wyrusza ich śladem w pełną przygód podróż, korzystając z wszelkich możliwych środków transportu. Towarzyszą mu nowi przyjaciele – ekscentryczna sowa i narcystyczna papuga, która marzy o karierze gwiazdy disco.

9:15 11:15 13:30

DZIECIAK RZĄDZI

USA; b/o ; Animowany/Komedia 97 min

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

9:45

SZYBCY I WŚCIEKLI 8

USA/Francja/Kanada/Wlk. Brytania/Samoa; od 15 lat ; akcja/kryminał 160 min

Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (Charlize Theron), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszystkich czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie. Od wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Barentsa – „Szybcy i wściekli” przemierzą świat, by powstrzymać zło i chaos. I uratować tego, który uczynił ich rodziną.

17:30 22:00

