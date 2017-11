Co grają w kinie? (REPERTUAR 17.11. – 23.11.2017)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 17 do 23 listopada.

WYDARZENIA SPECJALNE:

COCO – POKAZY PRZEDPREMIEROWE – 18-19.11.2017r. godzina 13:30 i 16:15

Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela…

Bilety do nabycia na stronie www.cinema3d.pl oraz w kasach kina.

AKADEMIA DOKUMENTALNA – PRZEŻYĆ: METODA HOUELLEBECQA 21.11.2017r. godzina 18:00

W 1991 roku nikomu wówczas nieznany Michel Houellebecq opublikował esej „Rester vivant” (ang. „To Stay Alive”). Był wówczas pogrążonym w depresji rozwodnikiem, administratorem sieci komputerowej, próbującym swoich sił w poezji. Zapewne nie śniło mu się, że za parę lat zostanie jedną z największych gwiazd światowej literatury, niemalże prorokiem pokolenia singli, dla jednych wieszczem moralnego upadku Zachodu, dla innych ostatnim sprawiedliwym, walczącym o jego przyszłość – pisarzem, do którego przyznaje się zarówno lewica jak i prawica, a każda z zupełnie innych powodów.

Bilety do nabycia na stronie www.cinema3d.pl oraz w kasach kina.

MARATON GROZY BLACK FRIDAY – PRZEDSPRZEDAŻ – 24.11.2017r. godzina 22:00

W piątek, 24 listopada zdarzy się coś strasznego. Tej nocy w CINEMA3D zdarzy się Maraton Black Friday z przerażającymi filmami. Wyjątkowe wydarzenie dla fanów horrorów i nieprzespanych nocy. Chcesz zostać uczestnikiem prawdziwej uczty najlepszego kina grozy? Zagramy trzy mrożące krew w żyłach horrory – „Blair Witch”, ”Sinister 2” oraz premierowo „Piła Mechaniczna”.

Bilety do nabycia na stronie www.cinema3d.pl oraz w kasach kina.

PREMIERA:

NAJLEPSZY – Premiera 17.11.2017r.

Polska; od 15 lat ; Dramat 108 min

Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

9:15 16:00 18:15 20:30

LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI 2D/3D – Premiera 17.11.2017r.

USA; od 13 lat ; Sci-Fi 118 min

Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne odzyskał wiarę w ludzkość. Prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.

2D napisy 21:15

2D dubbing 9:30

3D napisy 19:30

3D dubbing 12:00 14:30 17:00

LISTY DO M.3

Polska; od 12 lat ; Komedia romantyczna 108 min

„Listy do M. 3” opowie historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.

10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:15

SLUMBER

USA/ Wielka Brytania; od 16 lat ; Horror 89 min

Alice (Maggie Q) jest cenioną specjalistką zajmującą się zaburzeniami snu. O pomoc do niej zwraca się rodzina, która jest nawiedzana przez prastarego demona. Paraliżuje on swoje ofiary w czasie snu, stając się ich prawdziwym koszmarem i uwalniając straszną agresję. Alice musi porzucić naukowy racjonalizm, aby pokonać własne demony i pomóc nękanej rodzinie

22:45

ZŁE MAMUŚKI 2: JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA

USA; od 15 lat ; Komedia 115 min

Idą Święta, a to w życiu każdej pani domu jak wiadomo szczególny czas. Tygodnie harówki przy garach, walka wręcz przy sklepowych ladach o najlepsze kąski, detektywistyczna praca w poszukiwaniu prezentów dla całej rodziny. Po prostu pełnia szczęścia. Złe mamuśki dawno jednak zrzuciły kajdany perfekcyjnej pani domu i mogłyby się tym świątecznym czasem cieszyć z drinkiem w ręce, gdyby nie fakt, że zbliżają się jeźdźcy Apokalipsy czyli ich szacowne mamusie: strażniczki rodzinnych tradycji, konserwatywne jak dąb Bartek i surowe jak treser dzikich zwierząt. Czy naszym wyzwolonym mamuśkom uda się przekabacić własne rodzicielki i przeciągnąć je na weselszą stronę mocy? Święta to czas cudów!

18:45

MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI

Niemcy/Wielka Brytania/Dania/Holandia; bo ; Animacja/Komedia/Przygodowy 93 min

Trzynastoletni Tony od najmłodszych lat fascynuje się wszystkim, co niesamowite. Nie straszne mu ani cmentarze, ani stare zamczyska. Kiedy rodzice zabierają go na wycieczkę do odległej Transylwanii, radość chłopca nie zna granic. Wszystko staje się jeszcze ciekawsze i zabawniejsze, gdy na miejscu Tony poznaje… prawdziwego wampira. Vigo, podobnie jak on sam, ma trzynaście lat i jest najbardziej rozrywkowym przedstawicielem swojego gatunku. Od straszenia ludzi woli robienie im psikusów, a nad picie krwi przekłada smak soku z buraczków! Odtąd Tony i jego nowy kumpel wampirek przeżyją razem wiele zdumiewających przygód, odkryją sekret latających krów oraz pokrzyżują złośliwe plany Pana Kołeckiego – niestrudzonego łowcy wampirów

11:30

THOR: RAGNAROK 2D/3D

USA; od 12 lat ; Fantasy/Akcja 130 min

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – „zmierzch bogów”, zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem!

2D dubbing 13:30

3D napisy 22:00

POTWORNA RODZINKA

Niemcy/Wielka Brytania; bo ; Animowany/Komedia 96 min

Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy brat Max z racji nieprzeciętnej inteligencji ma na pieńku ze szkolnymi łobuzami. Rodzice natomiast są tak zapracowani, że ledwie znajdują czas na życie rodzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich Sielskich na bal przebierańców. Sama przebiera się za mumię, jej brat za wilkołaka, mama za wampirzycę, a tata za samego Frankensteina. Zabawa jest przednia, aż do chwili, gdy okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania przestały być tylko żartem, a stały się rzeczywistością. Tak, tak! Sielscy zostali zamienieni w potwory! Od tej chwili robią wszystko, by zdjąć klątwę i uniknąć zaczepek ze strony namolnego hrabiego Draculi. Wkrótce okaże się też, że bycie potworem ma swoje dobre strony. Max może sam sobą poszczuć szkolnych rozrabiaków, jego tata jest silniejszy niż wszyscy Avengersi, mama hipnotyzuje nawet sprzedawców w sklepie, a Fay jest po prostu nieśmiertelna!

2D dubbing 11:15

EMOTKI. FILM

USA; bo ; Animowany/Komedia 92 min

Komedia „Emotki. Film” odkrywa przed nami sekretny świat naszych smartphone’ów. Ukryte za aplikacją, z której korzystamy, wysyłając wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis to miejsce, w którym mieszkają i pracują emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka – żywiołowej, energetycznej emotki, która potrafi wyrazić wszystkie emocje. Niestety, wada zagraża całemu telefonowi, dlatego Minek łączy siły z najlepszym przyjacielem – „Piątką” i super-hakerką Matrix, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę. Wspólnie wyruszają w wielką, pełną niespodzianek i przygód podróż po zakamarkach aplikacji, by ocalić Tekstopolis

9:15

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

