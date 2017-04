Co grają w kinie? (REPERTUAR 14.04. – 20.04.)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 14 do 20 kwietnia.

WYDARZENIA SPECJALNE:

LIGA MISTRZÓW – ĆWIERĆFINAŁY 18-19 kwietnia 2017r

18.04.2017r. GODZINA 20:30 – Real Madryt vs. Bayern Monachium

19.04.2017r. GODZINA 20:30 – AS Monaco vs. Borussia Dortmund

Bilety do nabycia w kasach kin oraz na stronie www.cinema3d.pl

MARATON GROZY – 21.04.2017r godzina 22:00

Na dobry horror nigdy nie jest za późno. Wszystkich fanów kina grozy CINEMA 3D w Świdnicy zaprasza na nocny maraton filmowym w którym widzowie zobaczą 3 przerażające tytuły: „Klątwa Śpiącej Królewny”, Pod mroczną górą” oraz premierowo „Ostatnia Klątwa”. W barze kina natomiast czeka wielka dolewka!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

PREMIERY:

DZIECIAK RZĄDZI 2D/3D – PRZEDPREMIERA! – 15-18.04.2017r

USA; b/o ; Animowany/Komedia 97 min

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

3D 11:00 13:15 17:45

2D 15:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Podane godziny dotyczą pierwszego dnia seansów.

SZYBCY I WŚCIEKLI 8 – PRZEDPREMIERA! – 16-19.04.2017r

USA/Francja/Kanada/Wlk. Brytania/Samoa; od 15 lat ; akcja/kryminał 160 min

Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta (Charlize Theron), która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszystkich czeka czas pełen prób i testów, jakich nie widzieliśmy dotąd w kinie. Od wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Barentsa – „Szybcy i wściekli” przemierzą świat, by powstrzymać zło i chaos. I uratować tego, który uczynił ich rodziną.

20:00 21:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Podane godziny dotyczą pierwszego dnia seansów.

MAŁŻEŃSKIE PORACHUNKI

Dania; od 15 lat ; Komedia/Kryminał 90 min

Ib i Edward mają już dość swoich żon oraz dotychczasowego życia i chętnie zakosztowaliby na nowo swobody. Przy kieliszku snują misterny plan, a potem wynajmują płatnego zabójcę, który ma im pomóc odzyskać wolność. Dużo oszczędniej jest zatrudnić mordercę na zlecenie, niż rozwieść się po kilkunastu latach małżeństwa! Przyjaciele nie doceniają jednak swoich żon i nieoczekiwanie to oni muszą zacząć obawiać się o swoje życie.

17:45

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

PAKT KRWI

USA; od 16 lat ; Thriller 99 min

W dzieciństwie bracia Lindel mogli liczyć wyłącznie na siebie. Jednak z czasem ich drogi rozeszły się. JP (Adrian Grenier) odniósł sukces w branży budowlanej, a Mikey (Johnathon Schaech) wszedł w konflikt z prawem i został gangsterem. Losy braci ponownie przecinają się, gdy Mikey zostaje porwany, a do JP trafia żądanie zapłaty okupu. Podczas gdy wszyscy z otoczenia biznesmena są przekonani, że to jego brat stara się wyłudzić pieniądze, JP nie przestaje wierzyć w niewinność Mikeya. Przeczuwając najgorsze, zwraca się o pomoc do dawnego znajomego – prywatnego detektywa Sala (John Cusack). Razem rzucą wyzwanie lokalnej mafii, na której czele stoi bezwzględny Eddie King (Nicolas Cage).

19:45 22:00

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

GHOST IN THE SHELL 2D/3D

USA; od 15 lat ; Sci-Fi/Thriller/Akcja 107 min

Film oparty na kultowej mandze pod tym samym tytułem. Major do zadań specjalnych, jedyna taka na świecie cyborgiczna hybryda człowieka i robota (Scarlett Johansson), stoi na czele elitarnej jednostki Section 9, specjalizującej się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Section 9 czeka największe wyzwanie w historii jednostki. Stanie przed obliczem wroga, którego jedynym celem jest wymazanie postępów technologii wirtualnej Hanka Robotic’s.

2D 11:15 15:15 21:45

3D 20:00

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

AZYL

USA; od 15 lat ; Dramat/Biograficzny/Historyczny 128 min

To jedna z takich historii, o które kino musiało się upomnieć. Poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę. Antonina Żabińska, żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem, Janem, ukrywali podczas II wojny światowej dziesiątki Żydów. Osobiście wydostawali ich z getta i pomagali przetrwać w opustoszałych murach ogrodu zoologicznego. Niektórzy ukrywani byli w miejscach przeznaczonych dla zwierząt, inni w willi Żabińskich. W 1965 roku Jan i Antonina Żabińscy zostali odznaczeni przez instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

2D dubbing 11:15

2D napisy 16:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

BABA JAGA

Wielka Brytania; od 16 lat ; Horror 93 min

Nastoletnia Chloe (Boynton), opuszczona przed laty przez rodzinę, dorasta w sierocińcu. Po niespodziewanej wizycie swej matki, rzeźbiarki Jess (Sackhoff), dziewczyna powraca w okolicę, w której się wychowała. Wraz z przyjacielem dociera do tajemniczej posiadłości, o której krążyły mroczne opowieści. „Zastukaj raz, by ją obudzić, dwa, by z martwych wstała”… Według legendy, dom zamieszkuje okrutny demon, znany ze słowiańskiej mitologii. Dziewczyna postanawia zmierzyć się z mitem, otwierając drzwi, które na zawsze miały pozostać zamknięte. Aby przeżyć, będzie musiała stoczyć walkę nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w przerażającym miejscu, z którego pochodzi demon.

20:00 22:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Podane godziny dotyczą pierwszego dnia seansów.

AMOK

Polska/Szwecja/Niemcy; od 16 lat ; Thriller 107 min

Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje znalezione przez rybaków. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione przez media i trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć i sprawa – z braku dowodów – trafia do policyjnego „archiwum X”. Cztery lata później anonimowy donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą powieści „Amok” autorstwa Krystiana Bali (Mateusz Kościukiewicz). Autentyczność doniesień postanawia zbadać inspektor Jacek Sokolski (Łukasz Simlat), dociekliwy funkcjonariusz z mroczną przeszłością. Policjant szybko odkrywa podobieństwa między zabójstwem a opisaną w książce zbrodnią. A w toku śledztwa poznaje również samego Balę. Ich spotkanie rzuci nowe światło na sprawę i rozpocznie emocjonujący pojedynek pomiędzy Krystianem i Sokolskim – dwójką bardzo silnych osobowości, nieustannie balansujących na granicy dobra i zła. W intrydze, w której fikcja wymiesza się z rzeczywistością, a kłamstwo i prawda przestaną być możliwe do odróżnienia, zwycięzca może być tylko jeden

21:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC

Niemcy; b/o ; Animowany/Familijny 76 min

Max – mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Niestety podczas podniebnych ewolucji samolotem coś idzie nie tak i pojazd Maxa rozbija się w Wielkanocnej Krainie – niezwykłym miejscu, w którym zatrzymał się czas. W jego centrum znajduje się Zajęcza Szkoła – starodawny gmach, zarządzany przez tajemniczą Madam Hermionę. To właśnie tu ukryto Złotą Pisankę – przedmiot dający zajączkom magiczną moc. Wspierany przez grupę nowych przyjaciół, Max postanawia znaleźć sposób na powrót do domu. Zanim to nastąpi, będzie musiał stawić czoła klanowi podstępnych lisów-złodziei. A w trakcie zdumiewających przygód odkryje wielką tajemnicę Zająca Wielkanocnego

9:30 11:30 15:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

PIĘKNA I BESTIA 2D/3D dubbing

USA; od 7 lat ; Familijny/Musical/Fantasy 129 min

Bella (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) został uwięziony w pałacu okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe życie, w zamian za życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów, takich jak: zegar Trybik (Ian McKellen), świecznik Płomyk (Ewan McGregor), czy miotełka Puf Puf (Gugu Mbatha-Raw). Tymczasem Maurycy chcąc uratować swą córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego – Gastona (Luke Evans), który jest zakochany w Belli

2D 9:15 17:15

3D 14:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Podane godziny dotyczą pierwszego dnia seansów.

WSZYSTKO ALBO NIC dubbing

Czechy/Słowacja; od 12 lat ; Komedia romantyczna 107 min

Kiedy oficjalnie przyznajesz, że liczysz swoje orgazmy, w nadziei na udany związek zawieszasz nad łóżkiem mandalę seksu, a wszyscy twoi przyjaciele są singlami, którzy bez powodzenia szukają prawdziwej miłości to znaczy, że trzeba coś w życiu zmienić. Lindę od bardzo wczesnego wieku zaczęły interesować książki z półki „tylko dla dorosłych”. Obecnie, zrażona do relacji damsko-męskich i mająca na swoim koncie bezpowrotnie zakończony długoletni związek, jest współwłaścicielką księgarni z literaturą, której bliżej do „Kamasutry” niż „Krecika”. Jej partnerką w interesie i najlepszą przyjaciółką jest Vanda – pragnąca przygód nimfomanka, która brzydzi się spotykaniem tego samego mężczyzny dwie noce z rzędu, nie mówiąc już o poznawaniu jego imienia. W prowadzeniu sklepu pomaga im Edzio – ubóstwiający mięsne potrawy gej, który podobnie jak jego dwie koleżanki, w głębi serca pragnie spotkać „tego jedynego”. Wszystko zmieni się, gdy do życia grupy przyjaciół wkroczy czterech mężczyzn: wysoki, zadbany i niezwykle wrażliwy (szczególnie na dietę inną niż wegetariańska) Leo, lekko siwiejący i lubujący się w młodszych kobietach profesor uniwersytecki (Krzysztof Tyniec), rozsądny i zabójczo przystojny biznesmen (Michał Żebrowski) oraz romantyczny i czarujący lekarz (Paweł Deląg). Chociaż miłość to same kłopoty, to i tak trójka przyjaciół odda się jej bez reszty

17:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

KONG: WYSPA CZASZKI 3D

USA/Wietnam; od 12 lat ; Fantasy/Przygodowy 118 min

Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku — tak samo pięknej, jak i zdradliwej — nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga. 12:00 19:00

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

Podane godziny dotyczą pierwszego dnia seansów.

OZZY

Hiszpania/Kanada; b/o ; Animowany 90 min

Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż do Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla psów. Szybko okazuje się jednak, że wyglądający na raj hotel, to tak naprawdę, prawdziwa szkoła przetrwania. Ozzy natychmiast wpadnie na plan wielkiej ucieczki i od tego momentu zacznie się wielka, zwariowana przygoda. Z pomocą szybkich i futrzastych – Fronleya, Chestera i Doca, zrozumie na czym polega prawdziwa odwaga i moc przyjaźni.

9:15 13:30

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

REZERWACJA TELEFONICZNA

+48 74 639 90 56

KONTAKT

CINEMA 3D Świdnica – Galeria Świdnicka

Westerplatte 29, 58-100 Świdnica

tel: +48 74 639 90 56

www.cinema3d.pl