Co grają w kinie? (REPERTUAR 11.08. – 17.08.2017)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie CINEMA 3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 11 do 17 sierpnia.

WYDARZENIA SPECJALNE:

POKAZY PRZEDPREMIEROWE – GANG WIEWIÓRA 2 – 11 -17.08.2017 godzina 9:15 i 15:30

W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka w szwach, a Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną znów zbierają się czarne chmury. W mieście chodzą słuchy, że pewien bezwzględny inwestor planuje zamienić miejski park w Park Rozrywki. Zwierzaki wiedzą czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni ktoś otworzył trzypoziomową dyskotekę. Zatem znów muszą wziąć sprawy w kosmate łapki i z pomocą Wiewióra i uroczej Andzi pokazać ludziom, że zwierzaki z parku nie dadzą sobie w orzechy dmuchać!

Bilety do nabycia w kasach kina oraz na www.cinema3d.pl

NOCNY MARATON HORRORÓW- ANNABELLE/OBECNOŚĆ – 11.08.2017 godzina 22:00

Wszystkich fanów horrorów kino CINEMA 3D zaprasza na niesamowicie straszną noc z doskonałym kinem grozy. Mrożący krew w żyłach maraton podczas którego zobaczyć będzie można filmy „Obecność”, „Annabelle” , „Obecność 2” oraz premierowo „Annabelle: Narodziny Zła”.

PREMIERA:

MROCZNA WIEŻA – Premiera 11.08.2017r.

USA; od 12 lat ; Fantasy/Horror/Sci-Fi 135 min

Ostatni Rycerz, Roland Deschain (Idris Elba), uwięziony w niekończącej się walce z Walterem O’Dimem, znanym także jako Człowiek w czerni (Matthew McConaughey), ze wszystkich sił stara się powstrzymać go przed zburzeniem Mrocznej Wieży, która spaja światy. W imię przetrwania światów, w ostatecznej walce zderzą się ze sobą dobro i zło. Tylko Roland może ocalić Wieżę przed Człowiekiem w czerni.

11:15 15:15 18:30 20:15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze

ANNABELLE: NARODZINY ZŁA – Premiera 11.08.2017r.

USA; od 16 lat ; Horror 109 min

Annabelle powraca! Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza – Annabelle.

11:45 16:00 19:30 20:30 22:15

MOJE WAKACJE Z RUDYM – Premiera 11.08.2017r.

Australia; od 7 lat ; Komedia/Familijny/Dramat 90 min

Kiedy jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wysłany na farmę dziadka (Bryan Brown) w odległym regionie Pilbara w Zachodniej Australii, spodziewa się, że na miejscu czeka go wyłącznie nuda i ciężka praca. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Micka pojawia się Blue – jedyny w swoim rodzaju czerwony pies. Przygarnięty przez chłopca rezolutny zwierzak z miejsca staje się jego nieodłącznym towarzyszem i przyjacielem na dobre i na złe. Wkrótce wielka przyjaźń łącząca Micka i Blue, da początek wydarzeniom, którymi zachwyci się cały kraj!

9:30 11:30 13:30

VALERIAN I MIASTO TYSIĄCA PLANET 2D/3D

Francja\USA; od 10 lat ; Sci-Fi/Akcja 135 min

Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Delevingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet – kulturowym i politycznym centrum galaktyki – przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.

2D napisy 21:45

2D dubbing 17:15

3D napisy 20:30

3D dubbing 10:00 12:45 15:45

BABSKIE WAKACJE

USA; od 15 lat ; Komedia 91 min

Porzucona przez chłopaka trzydziestokilkuletnia Amy z trudem przekonuje swą nadzwyczaj ostrożną matkę, by wyjechała z nią na wycieczkę do Ekwadoru. Na miejscu zostają porwane przez przypadkowo poznanego znajomego i wywiezione do dżungli. Od ich samych – i siły łączących je więzi – zależeć będzie, czy uda im się wyprowadzić w pole porywaczy i wrócić do cywilizacji.

17:30 18:15

KAPITAN MAJTAS. PIERWSZY WIELKI FILM

USA; b/o ; Animacja/Komedia 96 min

Dwóch obdarzonych wyjątkowo niezwykłą wyobraźnią przyjaciół szkolnych, którzy słyną z niesamowitych wyczynów, hipnotyzuje znienawidzonego dyrektora, każąc mu wierzyć, że jest niepokonanym i pełnym entuzjazmu, choć niezbyt rozgarniętym superbohaterem, znanym jako „Kapitan Majtas”.

14:00

GRU, DRU I MINIONKI

USA; b/o ; Animowany/Komedia/Przygodowy 89 min

Niedoszły dziecięcy gwiazdor z lat 80., Balthazar Bratt, ma plan zdominowania całego świata. Para agentów Ligi Antyzłoczyńców, Gru i Lucy, muszą mu w tym przeszkodzić. W międzyczasie główny bohater dowiaduje się, że ma bajecznie bogatego brata bliźniaka Dru, który chciałby pójść w jego ślady.

9:45 13:15

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

REZERWACJA TELEFONICZNA

+48 74 639 90 56

KONTAKT

CINEMA 3D Świdnica – Galeria Świdnicka

Westerplatte 29, 58-100 Świdnica

tel: +48 74 639 90 56

www.cinema3d.pl