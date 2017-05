Ciuchy Maluchy na czerwcowym Targu Ziemi 124

Ledwo ochłonęliśmy po Majowym Targu Ziemi 124, a organizatorzy szykują już kolejne ciekawe inicjatywy. Prócz najlepszego, nieprzetworzonego i sprawdzonego jedzenia od lokalnych producentów, uczestnicy Czerwcowego Targu Ziemi 124 wezmą w akcji „Ciuchy Maluchy” skierowanej do wszystkich obecnych, jak i przyszłych rodziców.

Jest to typowa giełda, podczas której wymienicie ubranka, zabawki i książeczki dla swoich pociech. Gotowi? Szczegóły poniżej:

1. Ciuchy Maluchy to miejsce, gdzie wymienicie lub sprzedacie wszystkie rzeczy związane z rodzicielstwem. Każdy posiadający dzieci z pewnością posiada wiele przydatnych, często w bardzo dobrym stanie ubranek, zabawek czy książeczek, które chętnie wymieniłby na coś dla młodszego czy starszego dziecka, bądź sprzedał. I to właśnie uczynicie podczas Targu Ziemi 124! Zainteresowaniem z pewnością będą też cieszyły się ubrania ciążowe oraz wszelkiego rodzaju książki przygotowujące do rodzicielstwa.

2. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie poprzez poniższy formularz.

https://goo.gl/forms/YzRfs2CFFzCMPBKw2

3. Akcja “Ciuchy Maluchy” odbędzie się podczas Czerwcowego Targu Ziemi 124 w Kraskowie, w godzinach 12.00-16.00. Jeśli będzie cieszyła się Waszym zainteresowaniem, w co nie wątpimy, odbędą się również kolejne edycje w kolejnych miesiącach.

4. Rozstawienie w dniu imprezy maksymalnie do godziny 11.00

5. Wejściówka dla przynoszących ubranka wynosi 10 zł (płatna bezpośrednio przed rozpoczęciem) i w całości zostanie przez nas przeznaczona na szczytny cel. Pieniądze przekażemy potrzebującemu maluchowi z gminy Marcinowice (wkrótce dowiecie się komu).

6. Przyniesione ubrania, zabawki i książki powinny znajdować się w przynajmniej dobrym stanie.

7. Akcja “Ciuchy Maluchy” zorganizowana będzie w namiocie na zielonym placu przy Targu Ziemi 124. Do dyspozycji będą wieszaki i kilka stołów (warto jednak zaopatrzyć się we własne przenośne stoliki oraz wieszaki do prezentacji).

Liczba miejsc ograniczona!