Chillout i elektronika nad zalewem. Wygraj bilety na POSŁUCHANE

Przed nami spotkanie z polską muzyką elektroniczną. W ramach kolejnej odsłony wydarzenia „Posłuchane 3.0” zostanie zorganizowane na dwóch scenach: plenerowej przy bosmanacie nad zalewem Witoszówka oraz kameralnej, klimatycznej scenie w Pustostanie. Będą też wydarzenia towarzyszące. Dla naszych czytelników mamy konkurs.

W sierpniu z cyklem Posłuchane 3.0 spotkamy się w sobotę, 19 sierpnia, w świdnickim Bosmanacie nad Zalewem Witoszówka. Starannie dobrane muzyczne emocje w pięknej okolicy zapewnią: Nanook of the North – kolaboracja Piotra Kalińskiego z Hatti Vatti ze Stefanem Wesołowskim, którzy mają na swoich kontach współpracę z nazwiskami takimi jak Mikołaj Bugajak czy Misia Furtak; utalentowany pierwiastek kobiecy – Resina, połączenie wiolonczelistki, kompozytorki i muzykoterapeutki współtworzącej muzykę do spektakli teatralnych.

W Bosmanacie pojawi się również Naphta, znany z projektu Naphta Live Band, jako prowadzący audycję Purpurowe Rejsy w Radiu LUZ i podopieczny wytwórni Astigmatic Records. Nie zabraknie Urbańskiego, czyli Wojtka związanego z inicjatywą RYSY, producenta i czarodzieja dźwięku grającego na największych scenach muzycznych świata.

Na tym nie koniec! Do krainy wieczornego relaksu podczas afterparty w Pustostanie przeniosą nas: reprezentanci ekipy Regime Szymon Piotr, entuzjasta elektroniki i redaktor Wieczoru Klubowego w Radiu LUZ, i Sierakowski, łączący w swoich setach egzotyczne dźwięki z subtelnymi, a także surowymi melodiami, którymi zawładnął sercami wrocławskiej publiczności; oraz pochodzący ze Świdnicy Slime, grający zarówno sety, jak i muzykę na żywo, dobrze znany wśród świdnickiej widowni.

Bilety w cenie 35 złotych. – Dla świdniczan przygotowaliśmy specjalną ofertę – bilety w promocyjnej cenie 20 złotych można znaleźć między 15 lipca a 15 sierpnia w lokalnej informacji turystycznej – zaznaczają organizatorzy.

Nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, a także konkursu dla młodych twórców z regionu Dolnego Śląska.

Szczegóły:

19 sierpnia w Świdnicy wystąpią:

– Nanook of the North,

– Resina,

– Naphta,

– Urbanski

(Bosmanat przy zalewie Witoszówka, Świdnica, od godz. 14.00)

ORAZ w ramach AFTERPARTY

– Szymon Piotr (regime),

– Antoni Sierakowski (regime),

– S l i m e

(Pustostan – Rynek 39 – 40, Świdnica)

Wstęp 35 złotych



WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

[ 18.08 – piątek ]

PUSTOSTAN

– 17:00 – 20:00 Synth Attack by S-M-N: Posłuchane Edition

– 21:00 Jam muzyczny

[ 19.08 – sobota ]

Bosmanat nad zalewem Witoszówka

** Strefa chillout na Posłuchane!

A w niej:

– muzyczna strefa kreatywna dla dzieci

– Dolnośląska Giełda Fonograficzna

– wystawa memów – Cyniczny Romantyzm

– lokalna scena muzyczna

– spotkania z artystami

UWAGA KONKURS!

Dla czytelników „Wiadomości Świdnickich” mamy do wygrania dwa bilety na POSŁUCHANE 3.0. Aby je zdobyć wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Jakie wydarzenia poza koncertami czekają na nas w Świdnicy podczas sierpniowego Posłuchane 3.0?

Prawidłową odpowiedź należy do środy 09.08. do godz. 18.00, przesłać na adres konkurs@swidnickie.pl

w treści maila należy podać imię, nazwisko i numer telefonu

Powodzenia!