Centrum Edukacji Czytelniczej gotowe (FOTO)

Nowoczesne, funkcjonalne, z nowymi regałami, nowościami książkowymi, podwieszanym sufitem, ledowym oświetleniem i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Takie jest Centrum Edukacji Czytelniczej, które znajduje się w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. 1 września dokonano symbolicznego otwarcia obiektu. Był tort, zaproszeni goście, a nawet poświęcenie pomieszczenia przez księdza.

Przez całe wakacje w szkolnej bibliotece i czytelni trwały intensywne prace remontowe. To zadanie z Budżetu Obywatelskiego, na które świdniczanie w głosowaniu oddali 177 głosów. – Ktoś powie to mało, ale my wiemy, że to dużo. Dzięki temu wyremontowaliśmy czytelnię i bibliotekę. Mamy nową podłogę, oświetlenie, podwieszany sufit, a także sprzęt, regały i miejsca do siedzenia – mówił dyrektor Gimnazjum nr w Świdnicy Tomasz Całka, ale zaznaczył, że to nie jest tylko zwykły remont. – Chcemy, aby to Centrum Edukacji Czytelniczej służyło wszystkim mieszkańcom Zarzecza, ale i Świdnicy. Godziny pracy zostaną wydłużone.

Dyrektor dodał, że w tym miejscu będą realizowane różne ciekawe pomysły. – To na przykład projekt „Ludzie z pasją” czy wieczorki poetyckie, a także spotkania z ludźmi kultury, pisarzami, artystami – także tymi lokalnymi ze Świdnicy, ale i specjalnie zaproszonymi gośćmi. Robiliśmy to już do tej pory, ale teraz myślę, że będzie się to odbywało na jeszcze większą skalę, bo warunki są o niebo lepsze. Mamy stanowiska do odczytania e-booków i odsłuchania audiobooków – mówił.

Idea powstania Centrum Edukacji Czytelniczej „Zarzecze” od początku była prosta. Chodziło o otwarcie się na środowisko lokalne. Głównie dla tego, że na Zarzeczu nie ma biblioteki. Teraz mieszkańcy nie będą musieli jechać do centrum, aby wypożyczyć książkę. Nowości będą na wyciągnięcie ręki. Trwają rozmowy z księgarniami, które dostarczałyby placówce systematycznie nowe pozycje książkowe. Centrum będzie również miejscem organizacji cyklicznych akcji promujących czytelnictwo, np. w ramach Narodowego Dnia Czytania i integracji międzypokoleniowej. – Nie wyobrażam sobie życia bez książek i wszystkie pomysły, które służą temu, aby wracać do czytania, popieram. Mam nadzieję, że frekwencja będzie dopisywać i będzie się zwiększać z miesiąca na miesiąc – mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Obecny na oficjalnym otwarciu poseł Wojciech Murdzek wyraził zadowolenie, że to zadanie jest zrealizowane właśnie z Budżetu Obywatelskiego. – Jak pomysł wychodzi od ludzi, to musi być sukces! – stwierdził.

Inwestycja kosztowała 100 tysięcy złotych.

