Było dość spokojnie (Policyjne podsumowanie świąt)

Na drogach województwa dolnośląskiego było dość spokojnie. Od 24 do 26 grudnia br. policjanci odnotowali 10 wypadków drogowych jest to tyle samo zdarzeń, co w roku ubiegłym. Podczas świątecznych działań policjanci zatrzymali 49 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze przeprowadzili w ciągu trzech dni też ponad 2900 interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 130 osób i 57 poszukiwanych.