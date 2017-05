Brygier show w Dzierżoniowie

ŚKPR Świdnica pokonał na wyjeździe Żagiew Dzierżoniów 32:22 w ostatnim meczu rozgrywek II ligi. Bohaterem wieczoru był Andrzej Brygier, który zdobył aż 18 bramek! – Numer na koszulce zobowiązuje – śmiał się po meczu skrzydłowy ŚKPR-u. Oby podobna formę i on i cały zespół Szarych Wilków zademonstrował podczas barażów o awans do I ligi.



Żagiew Dzierżoniów – ŚKPR Świdnica 22:32 (9:15)

Przebieg meczu: 5′ 2:2, 10′ 3:4, 15′ 6:7, 20′ 7:8, 25′ 7:11, 30′ 9:15, 35′ 10:18, 40′ 12:20, 45′ 14:21, 50′ 17:25, 55′ 19:28, 60′ 22:32

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz – Brygier 18, D. Kijek 3, Rzepecki 2, Bieżyński 2, P. Kijek 2, Paleń 2, Dębowczyk 2, Piędziak 1, Starosta, Czerwiński, Kulon

Kary: Żagiew 10 minut, ŚKPR 10 minut

Karne: Żagiew 8/5, ŚKPR 4/3

Nieprawdopodobna zdobycz bramkowa Brygiera robi wrażenie, ale strzelec podchodzi do tego wyniku spokojnie. – Tych bramek nie byłoby, gdyby nie podania kolegów z drużyny. Bardzo im za to dziękuję, chociaż oddałbym wszystkie te bramki za jedną więcej przed tygodniem – przyznał po meczu. I faktycznie. W starciu z Zieloną Górą najlepszy strzelec ŚKPR-u zagrał zdecydowanie mniej skutecznie, być może właśnie jego trafień zabrakło do ogrania akademików i zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do I ligi. Świdniczanie będą o nie musieli walczyć w barażach. Najpierw zmierzą się z wicemistrzem IV grupy II ligi – BKS-em Bochnia. Terminy dwumeczu poznamy w najbliższych dniach.

Zwycięstwo w derbach z Żagwią przyszło łatwiej, niż można się było spodziewać. Gospodarze zaczęli z animuszem, ale po około dwudziestu minutach ich opór zaczął słabnąć. Ze stanu 7:7 świdniczanie wyprowadzili do przerwy wynik na 15:9. W drugiej części spokojnie kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie i ostatecznie wygrali 32:22.

(ram)

II liga piłki ręcznej, grupa 2

26. kolejka (29.04): Żagiew Dzierżoniów – ŚKPR Świdnica 22:32 (9:15), AZS Zielona Góra – Dziewiątka Legnica 33:17, Lider Swarzędz – Zew Świebodzin 32:31, Orlik Brzeg – Sparta Oborniki Śl. 22:29, OSiR Komprachcice – Astra Nowa Sól 23:23, Zagłębie II Lubin – Start Konin 22:29 (7:16), Tęcza Kościan – Bór Oborniki Śląskie 22:22 (9:11)

1. AZS Zielona Góra 26 49 24-1-1 852:586

2. ŚKPR Świdnica (s) 26 49 24-1-1 776:591

3. Żagiew Dzierżoniów 26 34 16-2-8 709:662

4. Zew Świebodzin 26 31 15-1-10 712:654

5. Sparta Oborniki Wlkp. 26 29 14-1-11 623:590

6. Start Konin (b) 26 29 14-1-11 709:708

7. Bór Oborniki Śl. 26 23 11-1-14 739:816

8. OSiR Komprachcice 26 21 8-5-13 657:705

9. Tęcza Kościan (b) 26 21 9-3-14 659:765

10. Astra Nowa Sól (b) 26 19 9-1-16 642:686

11. Orlik Brzeg 26 18 7-4-15 637:727

12. Lider Swarzędz 26 17 8-1-17 658:729

13. Dziewiątka Legnica 26 12 5-2-19 572:676

14. Zagłębie II Lubin 26 12 5-2-19 646:714

Koniec rozgrywek

Awans do I ligi: AZS Zielona Góra

Awans do baraży o I ligę: ŚKPR Świdnica

Spadek do III ligi: Zagłębie II Lubin, Dziewiątka Legnica, Lider Swarzędz (?)