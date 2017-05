Bosmanat przygotowany do sezonu!

Pozostaje tylko czekać na wiosenną pogodę. Jeśli aura będzie łaskawa, to można już korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego nad zalewem Witoszówka w Świdnicy. Przed drugim sezonem funkcjonowania Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji doposażył bosmanat o dodatkowe kajaki i rower wodny.

– Dwa nowe kajaki i jeden rower wodny już do nas dotarły, natomiast dostawy kolejnego roweru spodziewamy się lada dzień. Po najnowszych zakupach do dyspozycji gości będziemy mieli łącznie pięć kajaków, pięć rowerów wodnych i dwie łodzie optymist – wylicza Jerzy Żądło, dyrektor ŚOSiR-u i dodaje: – Nie mamy wpływu na pogodę, ale my jesteśmy gotowi na rozpoczęcie sezonu już z początkiem maja.

Bosmanat czynny będzie codziennie w pogodne dni od godziny 12.00 do 19.00. Za wypożyczenie sprzętu w zależności od czasu i dnia pływania trzeba będzie zapłacić od 6 do 12 złotych.

Bosmanat jest najnowszym obiektem zarządzanym przez ŚOSiR. Oddane do użytku w sierpniu 2016 roku miejsce rekreacji powstało w ramach budżetu obywatelskiego. Na gości czekają rowery wodne, kajaki i łodzie typu optymist.

Dodatkowymi atrakcjami są: przestronny taras widokowy na dachu wypożyczalni, dwa długie pomosty spacerowe oraz pływająca fontanna na środku zbiornika. Przy brzegach zalewu można wypocząć na drewnianych ławkach i leżakach.

W pierwszym sezonie funkcjonowania bosmanatu ze sprzętu pływającego skorzystało około trzech tysięcy gości.