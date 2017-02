Planujesz kupić prezent walentynkowy dla bliskiej osoby? A może chcesz zabrać drugą połówkę na romantyczny seans kinowy. Ułatwimy Ci realizację planu.

W sobotę 11 lutego zrób zakupy za min. 100 zł w jednym z naszych sklepów, zgłoś się do punktu w pobliżu sklepu Intermarche, okaż paragon i odbierz prezent w postaci biletu do kina. Tak, to jest aż takie proste.

Zapraszamy zakochanych i nie tylko.

(Galeria Świdnicka)