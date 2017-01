Bieganie na 102! (389 FOTO)

Dopisała pogoda i uczestnicy, a organizatorzy spisali się na medal. Za nami odmieniony Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA. W niedzielę, 29 stycznia na ośnieżonych, ale dobrze przygotowanych trasach w Parku Centralnym w Świdnicy biegało blisko 400 osób w wieku od niespełna dwóch miesięcy do 72 lat!



Na dzieci i młodzież czekało sześć biegów na dystansie od 100 metrów do 3 kilometrów. Dorośli w biegu głównym pobiegli na 5 km. Dla niektórych była to po prostu okazja do rekreacyjnej przebieżki, dla innych bardzo poważny trening. Tak ŚBNZB potraktował na przykład Mateusz Demczyszak z Czech w gminie Jaworzyna Śląska. Siedmiokrotny medalista Mistrzostw Polski i reprezentant kraju w biegach przełajowych dystans 5000 metrów pokonał w czasie 14:11, dwie minuty szybciej od drugiego na mecie Piotra Holly z Wałbrzycha i Krzysztofa Okrzesika z Lutomi Górnej. Wśród pań równych sobie nie miała świdniczanka Halina Szczęsna-Radzikowska (18:57), druga była Bożena Morawska (Świdnica), a trzecia Małgorzata Moczulska z Żarowa.

Najmłodszym uczestnikiem biegu był urodzony 2 grudnia 2016 roku Maciej Pyk ze Świdnicy, a najstarszym Henryk Załęski z Sobótki (72 lata).

Imprezie towarzyszył piknik z muzyką, treningiem zumby i ogniskiem, przy którym można było upiec kiełbaskę. Wśród dekorujących medalami i nagrodami byli: wiceprezydenci Świdnicy Szymon Chojnowski i Marek Suwalski, dyrektor ŚOSiR-u Jerzy Żądło, Marta Olejkiewicz i Tadeusz Badura, szefowie firmy ZUPBADURA, Daniel Traczyński, reprezentant firmy VIP Cosmetics, Sylwia i Jacek Gołębiewscy ze Świdnickiej Grupy Biegowej.

Organizatorami biegu był Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy i Świdnicką Grupą Biegową. Partnerami i sponsorami byli: ZUPBADURA, VIP Cosmetics, AMC Pharma , Dacco, Smart Work, LOT – Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Masarnia Ciernie Świebodzice, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, Salon optyczny „Oczko”, Piekarnia Bieżyński, www.fotosa.pl, Damar – Dariusz Nowaczyński, Na Sygnale, ZUMBA Team Strzegom i trener personalny Sonia Rozumkiewicz.

FOTO Radosław Werner