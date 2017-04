Bezpłatne wycieczki dla świdnickich seniorów

W imieniu organizatorów, zapraszamy świdnickich seniorów (w wieku 60+) do bezpłatnego uczestnictwa w dwóch wyjazdach – 6 maja do czeskiego Trutnowa oraz 10 maja do Kędzierzyna-Koźla.

Podczas pierwszej wycieczki, wspólnie z seniorami z Kłodzka, Kędzierzyna-Koźla, czeskiej Skalicy, Nachodu i Trutnowa będą mogli uczestniczyć w święcie smoka „Už ho nesou!” – wyjątkowej uroczystości upamiętniającej legendę powstania miasta, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Do Kędzierzyna-Koźla zapraszamy na Piknik Seniora, odbywający się ramach X Miejskich Obchodów Dni Seniora.

Wycieczki organizowane są w ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zapisy na wyjazd do Trutnowa rozpoczynają się już od wtorku, 18 kwietnia, natomiast na wycieczkę do Kędzierzyna-Koźla od piątku, 21 kwietnia. Prowadzić je będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy. Organizator gwarantuje bezpłatny przejazd, ubezpieczenie oraz obiad.

Niezbędne dane do ubezpieczenia i kontaktu:

• imię i nazwisko,

• adres zameldowania,

• PESEL,

• nr telefonu,

• uczestnicy muszą posiadać paszport lub dowód osobisty.

Wyjazd do Trutnowa zaplanowano o godzinie 8.00 w sobotę, 6 maja. Zbiórka na ul. Nauczycielskiej w Świdnicy. W programie m.in. zwiedzanie Muzeum Podkarkonoskiego oraz miasta z przewodnikiem, udział w uroczystościach na trutnowskim rynku.

Wyjazd do Kędzierzyna-Koźla odbędzie się w środę, 10 maja o godzinie 7.00 także z ul. Nauczycielskiej w Świdnicy. Przewidywany powrót do Świdnicy około godziny 20.30. W programie zwiedzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej oraz Kędzierzyna – Koźla z przewodnikiem, udział w polsko – czeskiej biesiadzie integracyjnej przy grillu i wspólnej zabawie z wodzirejem.

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdej z wycieczek uczestniczyć może 45 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska