Rozpoczęła się policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc 2017”. Głównym zadaniem dolnośląskich funkcjonariuszy będzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Szczególnym nadzorem objęte zostaną główne ciągi komunikacyjne, drogi wylotowe z miast, a także rejony kościołów i cmentarzy. Funkcjonariusze zadbają o sprawne i bezpieczne przemieszczania się podróżnych, ale również jeśli tylko zajdzie taka potrzeba udzielą stosownej pomocy. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że również w tym roku wiele osób, odwiedzając najbliższych, sporo czasu spędzi w drodze. Podróżować będą koleją, autokarami lub własnymi samochodami. Tam też pojawią się policjanci, którzy zwrócą uwagę na bezpieczeństwo podróżnych i ich bagaży na dworcach kolejowych, autobusowych.

Jednak największy ruch świąteczny funkcjonariusze spodziewają się na drogach. Dlatego w tym okresie na drogach województwa będzie więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze pojawią się nie tylko na tych najważniejszych drogach naszego regionu, ale również na tych drogach lokalnych. Będą to radiowozy nie tylko oznakowane, ale również po cywilnemu wyposażone m. in. w videorejestratory. Tam gdzie będzie taka potrzeba patrole policyjne ustawione zostaną kaskadowo zwracając szczególną uwagę na piratów drogowych. Gdy będzie tego wymagała sytuacja na drodze funkcjonariusze będą kierować ruchem, aby podróżujący mogli sprawnie i bezpiecznie dojechać do celu. Wszystkim nam powinno zależeć na bezpieczeństwie, dlatego warto się do tej podróży odpowiednio przygotować.

Pamiętajmy:

wybierając się w dłuższą podróż powinniśmy być wypoczęci,

o sprawdzeniu naszego samochodu – czy są aktualne badania techniczne, czy oświetlenie jest sprawne, czy w spryskiwaczach jest płyn, czy jest gaśnica, koło zapasowe itp.,

o sprawdzeniu dokumentów zarówno samochodu jak i kierowcy,

przygotujmy sobie plan wyjazdu – trasę przejazdu, miejsca gdzie będziemy mogli odpocząć podczas podróży,

o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i przewożeniu dzieci w fotelikach,

o dostosowaniu prędkości do warunków drogowych oraz swoich umiejętności – jadąc wolniej jedziesz bezpieczniej,

nigdy nie wsiadamy za kierownicę samochodu po wypiciu alkoholu.

Podczas wyjazdów powinniśmy też pamiętać również o zabezpieczeniu naszych domów i mieszkań. Przed wyjazdem należy dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi. Jeżeli posiadamy rolety antywłamaniowe to powinny one zostać opuszczone – przecież dlatego je zainstalowaliśmy. O przypilnowanie i zwrócenie uwagi na mieszkanie podczas naszej nieobecności poprośmy zaufanego sąsiada. Nie pozostawiajmy żadnych śladów wskazujących na naszą nieobecność w mieszkaniu np. porozrzucane reklamy na wycieraczce, czy też korespondencja w skrzynce pocztowej. Nie pozostawiajmy kluczy do mieszkania w umówionym miejscu np. w schowku lub pod wycieraczką.

Okres Świąt Wielkanocnych to również to też tradycja „lanego poniedziałku”. Pamiętajmy niewłaściwe obchodzenie zwyczaju wielkanocnego jakim jest „śmigus-dyngus” np. wylewanie na przechodniów z budynków dużych ilości wody lub zanieczyszczenie, a także rzucanie worków foliowych wypełnionych wodą z wiaduktów na przejeżdżające samochody, powodować może naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia lub naruszenie miru domowego podczas bezprawnego wtargnięcia do mieszkania bez zgody właściciela. Takie osoby muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Pamiętajmy oblewanie wodą przypadkowych przechodniów może narazić nas na straty materialne – np. gdy zostanie zniszczone ubranie osoby. Szczególną uwagę należy zwrócić w tym okresie na dzieci, gdyż w ferworze zabawy związanej z oblewaniem wody bardzo często najmłodsi wybiegają na jezdnię łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego, a mokra nawierzchnia może okazać się przykrą w skutkach niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów. Policjanci przestrzegają amatorów zbiorowego i natarczywego oblewania o konsekwencjach prawnych za wszelkie chuligańskie incydenty.

W sytuacjach, gdy cokolwiek wyda się nam niepokojące, zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie ujawnienia np. kradzieży, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Takie przypadki należy zgłaszać znajdującym się w pobliżu policjantom lub dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Policjanci będą sprawdzać każdy tego typu sygnał.

nadkom. Krzysztof Zaporowski