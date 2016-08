Bez wygranej…

Żadnemu z naszych zespołów nie udało się wygrać w trzeciej kolejce piłkarskiej klasy okręgopwej. Remisy wywalczyły ekipy LKS-u Bystrzyca Górna i LKS-u Gola Świdnicka. Dla tych drugich to pierwszy punkt w tym sezonie.





Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 bramka samobójcza 70′, 2:0 Sule Ayinla 72′, 3:0 Sule Ayinla 85′

Zjednoczeni: Hruszczowiec – Kaczmarczyk (86′ Pilski), Wojnowski, Borowiec, Chłopek, Kopacz (86′ Borecki), Szuba (55′ Florczak), Łuczak, Klimaszewski (69′ Dubicki), Kołodziej, Chrapek.

LKS Gola Świdnicka – Unia Złoty Stok 3:3 (2:1)

Bramki: 0:1 Trepka 25′, 1:1 Madziała 30′, 2:0 K. Młocek 35′, 2:2 Markowski 48′, 3:2 Madziała 70, 3:3 Trepka 71′

Gola Świdnicka: Ziobrowski – R. Anioł, Ingram (46′ Fedorowicz), Kapusta, K. Młocek, Zacharski, Wilk, Turzański, Żygadło, Trześniowski (65′ Górajewski), Madziała

Górnik Boguszów-Gorce – Grom Witków 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Duś 24′, 2:0 Maliszewski 69′, 2:1 Skolimowski 79′

Grom: Trawka – Bałuk, Piech, Solarz, Ł. Cegielski, Chodurek, Janiszewski, Żołnierek, Sz. Kloc, Skolimowski (80′ Krzysztań), Liszka

Pogoń Duszniki – LKS Bystrzyca Górna 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Staniszewski 7′, 1:1 Sajdak 51′, 1:2 P. Somala 73′, 2:2 Staniszewski 88

LKS: Janikowski – Bezegłów, Januszkiewicz, Kępa (85′ Mottel), A. Somala (46′ Niedziałkowski), Ł. Somala, W. Szewczyk, M. Szewczyk, Duma, Matuła (62′ P. Somala), Sajdak

Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Kłodzku, gdzie prowadząca w tabeli Nysa podejmowała Zjednoczonych Żarów. Wielkich emocji, niestety nie było. Gospodarze długo grali nieskutecznie. W pierwszej części piłka dwa razy trafiała w słupek bramki Zjednoczonych. W drugiej połowie worek z bramkami w końcu rozwiązał się i miejscowi wygrali 3:0. Dwa gole zdobył bramkostrzelny Nigeryjczyk Sule Ayinla. – W pierwszej połowie dobrze się broniliśmy. Stworzyliśmy dwie, trzy sytuacje, Nysa także miała swoje okazje i troszeczkę więcej. W drugiej połowie odsłoniliśmy się, straciliśmy pierwszą bramkę i już się nie podnieśliśmy, tracąc kolejne dwie – komentował po meczu Mariusz Borowiec ze Zjednoczonych.

Aż sześć bramek zobaczyli kibice w Goli Świdnickiej. Podopieczni Józefa Młocka zremisowali 3:3 z Unią Złoty Stok. Gospodarze dwa razy obejmowali prowadzenie, ale goście skutecznie odpowiadali. – Mamy pierwszy punkt na dobry początek. Cieszymy się z niego, może wreszcie nasza gra się ustabilizuje. Wciąż brakuje mi trzech zawodników, ale skład jest coraz lepszy. Remis można uznać za sprawiedliwy, chociaż oba zespoły miały swoje szanse na zdobycie zwycięskiej bramki. Cieszę się, że żadnemu z zawodników nic się nie stało. Dla amatorów gra przy takim upale to olbrzymi wysiłek – mówił po spotkaniu trener LKS-u, Józef Młocek. Ozdobą spotkania było trafienie na 2:2 Szymona Markowskiego. Gracz Unii strzałem prawie z połowy boiska wpakował piłkę do bramki Kamila Ziobrowskiego.

Także remis, ale 2:2 padł w starciu Pogoni Duszniki z LKS-em Bystrzyca Górna. Drużyna trenera Zbigniewa Kamockiego może mówić o pechu, bo drugi mecz z rzędu straciła zwycięstwo w samej końcówce. Przed tygodniem Górnik Boguszów Gorce bramkę na 1:1 zdobył w doliczonym czasie gry, a w sobotę w Dusznikach gospodarze wyrównali w 88. minucie.

Wciąż nie wiedzie się Gromowi Witków, który przegrał trzeci mecz w sezonie, tym razem 1:2 z Górnikiem Boguszów-Gorce. – Bardzo słabo przepracowaliśmy okres przygotowawczy – przyznaje Jarosław Solarz, filar defensywy Gromu. – Mimo wszystko w tych trzech meczach nie byliśmy jakimiś zupełnymi leszczami i chłopcami do bicia. W meczu z Górnikiem też było już momentami nieźle, ale nie da się wygrać meczu, jeśli nie wykorzystujesz trzech stuprocentowych sytuacji sam na sam z bramkarzem. Mieliśmy te okazje przy stanie 0:1 i mecz mógł się inaczej potoczyć.

foto Dawid Broniszewski

Klasa okręgowa

3. kolejka (27-28.08): Górnik Boguszów-Gorce – Grom Witków 2:1 (1:0), Nysa Kłodzko – Zjednoczeni Żarów 3:0 (0:0), LKS Gola Świdnicka – Unia Złoty Stok 3:3, Pogoń Duszniki – LKS Bystrzyca Górna 2:2 (1:0), Zamek Kamieniec – Niemczanka 2:2 (1:0), Victoria Tuszyn – Piławianka 5:0 (2:0), MKS Szczawno Zdrój – Orlęta Krosnowice 2:2 (0:1), Zdrój Jedlina Zdrój – Iskra Jaszkowa Dolna 1:2 (1:2)

1. Nysa Kłodzko 3 9 3-0-0 10:2

2. Victoria Tuszyn 3 7 2-1-0 7:0

3. Górnik Boguszów-Gorce (b) 3 7 2-1-0 6:3

4. Zjednoczeni Żarów (s) 3 6 2-0-1 4:4

5. LKS Bystrzyca Górna 3 5 1-2-0 6:3

6. MKS Szczawno-Zdrój (b) 3 5 1-2-0 5:4

7. Unia Złoty Stok 3 4 1-1-1 7:6

8. Orlęta Krosnowice (b) 3 4 1-1-1 5:5

9. Pogoń Duszniki Zdrój (b) 3 4 1-1-1 5:5

10. Zamek Kamieniec 3 4 1-1-1 6:7

11. Niemczanka (b) 3 3 0-3-0 3:3

12. Zdrój Jedlina Zdrój 3 3 1-0-2 3:4

13. Iskra Jaszkowa Dolna 3 3 1-0-2 3:5

14. LKS Gola Świdnicka 3 1 0-1-2 4:9

15. Grom Witków 3 0 0-0-3 2:8

16. Piławianka (b) 3 0 0-0-3 2:10

Następna kolejka (3-4.09): Grom – Zjednoczeni (sb. 16.00), Iskra – Gola Świdnicka (sb. 16.00), Bystrzyca Górna – Szczawno (nd. 16.00), Nysa – Unia, Górnik – Pogoń, Piławianka – Zamek, Niemczanka – Zdrój, Orlęta – Victoria