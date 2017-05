Będą WIWAtować szósty triumf? (TERMINARZE)

Nadchodzący weekend należeć będzie do piłkarzy. Zagra IV liga, klasa okręgowa, A i B. Oczy świdnickich kibiców będą zwrócone na ulicę Śląską. Polonia-Stal stanie przed szansę zwycięstwa w szóstym kolejnym meczu!

Rywalem podopiecznych Tomasza Oleksego będzie Wiwa Goszcz. To beniaminek rozgrywek. Plasuje się na siódmym miejscu. W ostatnich tygodniach gra „w kratkę” przeplatając zwycięstwa porażkami i remisami. Jesienią świdniczanie wygrali na boisku rywala 1:0. Faworytem będą również i w sobotę. Mecz, nietypowo, rozpocznie się o godzinie 13.00. Pozostali nasi czwartoligowcy zagrają na wyjazdach.

W klasie okręgowej najciekawiej zapowiada się wyjazdowa potyczka Gromu Witków w Piławie. Obie drużyny walczą o utrzymanie. To będzie klasyczny mecz o „sześć” punktów.

Ważnych spotkań nie zabraknie także w najniższych klasach. W klasie A zmierzą się dwie czołowe drużyny grupy I – Unia Jaroszów i PUO Wiśniowa. W Wierzbnej druga w tabeli grupy II klasy B Wierzbianka podejmie trzecie Podgórze Wałbrzych.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

27. kolejka (27-28.05): Polonia-Stal Świdnica – Wiwa Goszcz (sb. 13.00), Pogoń Oleśnica – Karolina Jaworzyna (sb. 17.00), Sokół Marcinkowice – Victoria Świebodzice (nd. 18.00), Sokół Wielka Lip – Unia Bardo, Piast Nowa Ruda – MKP Wołów, GKS Kobierzyce – Bystrzyca Katy Wrocławskie, Foto Higiena Gać – Bielawianka, Orzeł Ząbkowice – Orzeł Sadowice

Saltex IV liga, grupa zachodnia

27. kolejka (27-28.05): Chrobry II Głogów – AKS Strzegom (sb. 15.00), Nysa Zgorzelec – Stal Chocianów, Lotnik Jeżów Sudecki – GKS Warta Bolesławiecka, Włókniarz Mirsk – Orla Wasosz, Granica Bogatynia – Zagłębie II Lubin, Apis Jędrzychowice – Piast Wykroty, Orkan Szczedrzykowice – Sparta Grębocice, Karkonosze Jelenia Góra – Zamet Przemków

Klasa okręgowa

27. kolejka (27-28.05): Zjednoczeni Żarów – Pogoń Duszniki (sb. 15.00), Iskra Jaszkowa Dolna – LKS Bystrzyca Górna (sb. 17.00), Piławianka – Grom Witków (sb. 17.00), Nysa Kłodzko – MKS Szczawno, Unia Bardo – Górnik Boguszów-Gorce, Zdrój Jedlina Zdrój – Zamek Kamieniec, Niemczanka – Orlęta Krosnowice 0:3 (vo), LKS Gola Świdnicka – Victoria Tuszyn 0:3 (vo)

Klasa A, grupa I

22. kolejka (27-28.05): Victoria II Świebodzice – Sudety Dziećmorowice (nd. 17.00), Kłos Lutomia – Orzeł Lubawka (nd. 17.00), Biały Orzeł Mieroszów – Skalnik Czarny Bór, Włókniarz Głuszyca – Pogoń Pieszyce, Unia Bogaczowice – Boxmet Piskorzów, Czarni Sieniawka – Iskra Witków Śl.. KS Walim pauzował

Klasa A, grupa II

22. kolejka (27-28.05): Unia Jaroszów – PUO Wiśniowa (sb. 16.00), Czarni Wałbrzych – Dabro Bau Makowice (sb. 16.00), Venus Nowice – Herbapol Stanowice (sb. 16.00), Darbor Bolesławice – Delta Słupice (sb. 17.00), Błękitni Słotwina – Zieloni Mrowiny (nd. 11.00), Cukrownik Pszenno – Zryw Łażany (nd. 17.00), STEP Tąpadła/Wiry – Granit Roztoka (nd. 17.00)

Klasa B, grupa I

23. kolejka (27-28.05): Sokół Kostrza – Płomień Dobromierz (sb. 16.00), Huragan Olszany – MKS II Szczawno (nd. 11.00), LKS Piotrowice – Górnik Nowe Miasto Wałbrzych (nd. 11.00), Orzeł Witoszów – Grom Panków (nd. 11.00), Błyskawica Kalno – Tęcza Bolesławice (nd. 11.00), Nysa Kłaczyna – Zagłębie Wałbrzych (nd. 13.00), Wierzbianka – Podgórze Wałbrzych (nd. 17.00)

Klasa B, grupa II

23. kolejka (28.05): Błękitni Owiesno – Zgoda Grodziszcze (nd. 11.00), LKS II Bystrzyca Górna – LKS Mościsko (nd. 11.00), Gryf Burkatów – Flamenco Zebrzydów (nd. 11.00), Herkules Bojanice – LKS Gilów (nd. 14.00), LKS Marcinowice – Sparta Oleszna (nd. 17.00), Rawa Boleścin – Płomień Sokolniki (18.00)