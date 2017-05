Balony z marzeniami poleciały do nieba! (FOTO)

Tłumnie wyszli na ulicę i dumnie manifestowali swoją godność oraz prawo do normalnego życia w społeczeństwie. Już po raz 17. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy zorganizowało Dzień Godności.

Powiatowe obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się dzisiaj, 9 maja w Świdnicy. Punktualnie o godzinie 13.00 mieszkańcy miasta i zaproszeni goście: osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele władz powiatu, miasta, gminy, uczniowie szkół, mieszkańcy miasta, pracodawcy i przyjaciele stowarzyszenia oraz sympatycy z orkiestrą na czele wyruszyli spod Urzędu Miejskiego. Do pokonania mieli 2,5 km trasę ulicami Armii Krajowej, Wałbrzyską i Łukową aż do świdnickiego Rynku, gdzie rozpoczęło się kilkugodzinne świętowanie.

„Inności nie należy się bać”

Coroczna impreza jest manifestacją o prawo do godnego życia, a także prośbą do ludzi o szacunek. – Ten dzień już na dobre zapisał się w kalendarzu wydarzeń naszego miasta i powiatu, bo to już po raz siedemnasty idziemy w marszu, by pokazać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mieszkają tutaj, obok nas. Jest ich około 2 proc. w kraju i na świecie – mówiła Ewa Kowalska, przewodnicząca świdnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i dodała: – Chcemy pokazać, że jesteśmy tacy sami. Potrzebna nam jest godność. Oczekujemy tolerancji i niedyskryminowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień Godności to jest bardzo ważna impreza, bo pokazuje, że inności nie należy się bać. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może być artystą, twórcą, może również zachwycać.

By spełniły się marzenia

W Rynku przed teatrem odbył się krótki happening. Najpierw dla zebranych zagrał zespół „Olszaniacy”, a następnie kolorowe balony tradycyjnie poleciały w niebo z marzeniami podopiecznych. Wśród nich proste, ale jakże ważne życzenia: – Chcę mieć dobrą pracę, być kolejarzem, mieć rodzinę, przyjaciół – m.in. to marzy się świdnickim podopiecznym. Przez urzędem prezydent Świdnicy kibicowała, aby wszystkie się spełniły. – Macie prawo do marzeń i do tego, aby być kim się chce. Pamiętajcie o tym zawsze – mówiła Beata Moskal-Słaniewska i życzyła wszystkim dużo siły: – Korzystajcie z tego, co Wam świat daje!

Później impreza przeniosła się do teatru, gdzie podopieczni pokazali swoje zdolności wokalne i teatralne. Dla wszystkich przygotowano również poczęstunek.

Głównym celem obchodów Dnia Godności jest przede wszystkim integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec