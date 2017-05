Balonowy festiwal z Izabelą Trojanowską (FOTO)

Trwa balonowa fiesta. Gwiazdą otwarcia była Izabela Trojanowska, która podczas wczorajszego koncertu rozgrzała tłumnie zgromadzoną publiczność. Każdy chętny mógł też wejść do balonowego kosza i porozmawiać z zawodnikami.

Festiwal Balonowy odbywa się już po raz trzeci. To światowa czołówka zawodników, pokazy i loty balonem, gry i zabawy dla dzieci, a także konkursy.

Wczoraj pogoda pokrzyżowała trochę plany, bo wystartował tylko jeden balon, ale dzisiaj nad ranem odbyło się już więcej lotów.

III Balloon Festival Krzyżowa 2017 wystartował 30 kwietnia, a kończy się 2 maja.

Zawodnicy, kibice z całego świata i mieszkańcy okolicznych powiatów przyjadą w tym roku nie tylko do Krzyżowej, ale też do Dzierżoniowa i Srebrnej Góry. Wszystko po to, aby zapoznać się ze sportem balonowym, zawodnikami, zobaczyć balony i wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu.

Wstęp na balonową fiestę jest wolny! Nie może Was tam zabraknąć!

(BFG), foto Marlena Mech