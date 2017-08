Amfetamina i marihuana w biurku

Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Świebodzicach w wyniku pracy operacyjnej wspólnie z Funkcjonariuszami Izby Celno – Skarbowej w Wałbrzychu wraz z psem tropiącym zatrzymali 18-letniego mieszkańca Świebodzic.

W trakcie przeszukania mieszkania, w jednym z pomieszczeń w biurku ujawnili 2 woreczki. W środku jednego znajdował się biały proszek, który poddano badaniom na testerze narkotykowym, okazało się, że zabezpieczona substancja to amfetamina, a w drugim znajdował się susz roślinny, po przebadaniu na testerze narkotykowym okazało się że jest to marihuana.

Łącznie zostało zabezpieczonych ponad 120 porcji tych narkotyków.

18-latek usłyszał już zarzuty, a w trakcie przesłuchania powiedział policjantom, iż narkotyk miał na własny użytek. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, za posiadanie narkotyków grozi do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.