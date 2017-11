Akcja edukacyjna w gminie

Dział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotował warsztaty na świetlicach wiejskich w ramach akcji edukacyjnej mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Świdnica.

Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych . W trakcie ich trwania uczestnicy uczą się prawidłowej segregacji odpadów, ograniczania ilości ich powstawania oraz ich wykorzystania. Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na pierwszej części przedstawiana jest prezentacja na której omawiane są aspekty prawidłowej segregacji odpadów, świadomego wyboru produktów oraz ponownego wykorzystania surowców. Po jej zakończeniu prowadzony jest quiz sprawdzający wiedzę uczestników. Na części praktycznej wykonywane są ekologiczne zakładki do książek, uczestnicy otrzymują torby wielokrotnego użytku które mogą sami ozdobić wedle gustu i upodobania. Wykonywane są również karmniki dla ptaków, które można pomalować, ozdobić a następnie zabrać do domu i dokarmiać w nich ptaki.

W okresie od 28.11.2017 do 30.11.2017 r. dla szkół został zorganizowany spektakl ekologiczny „Jaś i Małgosia” Głównymi bohaterami są: Jaś i Małgosia którzy, spacerując po lesie mają okazję przekonać się jak bardzo brzydko wygląda zaśmiecony, brudny las. Dzięki sprytowi udaje się im umknąć złej czarownicy. Wracając do domu sprzątają razem z widzami zaśmiecony las. Melodyjna muzyka, wpadające w ucho liczne piosenki, bajkowa scenografia i żywa, zrozumiała nawet dla najmłodszego widza akcja, to najistotniejsze walory przedstawienia. W fabułę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznają istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

W ramach działań edukacyjnych został zorganizowany konkurs na „odlotowy strój śmieciowy” Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnego stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, poszerzenie świadomości ekologicznej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Wykonane stroje zostaną zaprezentowane na pokazie mody zorganizowanym 3 grudnia 2017 r. na hali sportowej w Witoszowie Dolnym w ramach Spotkania z Mikołajem. Wtedy też jury wyłoni zwycięzców konkursu. Kryteria oceny strojów to:

– pomysłowość i oryginalność,

– zgodność prezentowanych strojów z tematem i celem konkursu,

– estetyka wykonania,

– prezentacja.

W konkursie mogą wziąć udział: szkoły, świetlice wiejskie i rodziny. Konkurs zostanie podzielony na trzy kategorie uczestników: klasa, świetlica wiejska i rodzina. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. Dodatkowo w trakcie trwania Gminnego „Spotkania z Mikołajem” zostaną zorganizowane stoiska dla chętnych do zrobienia swojej eko torby czy karmnika.