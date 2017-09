Akademia Sztuk Walki w Galerii Świdnickiej

W sobotę, 9 września w godzinach 14.00-16.00 w Galerii Świdnickiej odbędą się pokazy oraz otwarte treningi dla miłośników sportów walki. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Akademią Sztuk Walki, która od września prowadzi w Świdnicy treningi Capoeiry, Brazylijskiego jiu-jitsu oraz MMA. Z uwagi na otwarty charakter imprezy, każdy uczestnik będzie mógł poznać tajniki tych dziedzin z bliska. Treningom i pokazom towarzyszyć będzie muzyka grana na żywo.

Tworzeniu Akademii Sztuk Walki przyświeca idea stworzenia miejsca, które będzie promować aktywność fizyczną jako styl życia, które ma przyciągnąć ludzi z pasją i pragnących tą pasją dzielić się z innymi w przyjaznej, a z czasem rodzinnej atmosferze.

Akademia stawia na różnorodność, na możliwość rozwijania się w wielu kierunkach takich jak siła fizyczna, koordynacja ruchowa, gibkość, wytrzymałość, a także aspekty zdrowotne, aby treningi poprawiały nie tylko osiągi fizyczne ale również zdrowie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy:

Jerzy Ryłko – od wielu lat związany ze sztukami walki – Oyama Karate, Karate Kyokushin, Kickboxing, Krav-Maga, którą trenuje do dziś i jestem instruktorem, Capoeira, którą również trenuje do dziś i jestem instruktorem. Stawia na ciągły rozwój i wprowadza do treningów wiele technik i ćwiczeń prozdrowotnych.

Bartłomiej Batko – czynny zawodnik oraz trener. Posiada na koncie walki zawodowe w formule MMA. Zafascynowany Brazylijskim Jiu Jitsu, w którym posiada purpurowy pas z rąk samego Mariusza Linke (pierwszy czarny pas w Polsce). Ponadto ciągle rozwija się w zakresie dietetyki oraz profesjonalnym podejściu do zbijania wagi, co niewątpliwie jest problemem większości sportowców.

CAPOEIRA to afro-brazylijska forma sztuki, która łączy w sobie elementy sztuki walki, gier, muzyki i tańca. Została ona stworzona w Brazylii przez niewolników przywiezionych z Afryki, zwłaszcza z dzisiejszej Angoli w XVI wieku. Uczestnicy tworzą Roda (port. koło) i na zmianę albo grają na instrumentach muzycznych takich jak berimbau, śpiewają, albo grają/walczą ze sobą w parach w centrum okręgu. Jogo (port. gra), cechuje się płynnością akrobacji, przejść, ruchów, kopnięć i uderzeń rękami czy głową.

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU to sport walki wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze i koncentruje się na walce z jednym przeciwnikiem. Taktyka polega na sprowadzeniu przeciwnika do parteru, unieruchomieniu go i wykonaniu techniki kończącej – dźwigni bądź duszenia, zmuszającej przeciwnika do poddania się. Zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu walczą w zwarciu, co dodatkowo utrudnia ich przeciwnikom wykonywanie uderzeń.

MIXED MARTIAL ARTS (MMA) to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą przy dużym zakresie dozwolonych technik. Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka. Rywalizacja jest zarówno w stójce, jak i parterze. W walkach MMA dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie, ale za to zabronione są natomiast techniki znacznie niebezpieczne dla zdrowia zawodników.