I liga wraca do Świdnicy. Na początek MTS Chrzanów!

Po zaledwie rocznym rozbracie na zaplecze PGNiG wracają piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica. W pierwszym meczu (sobota, 9 września, godzina 19.00, hala sportowa Zawiszów) podopieczni Grzegorza Garbacza zmierzą się z MTS-em Chrzanów. Na kibiców czekają sportowe emocje, upominki i… ciekawa nowość w systemie punktowania meczów. Bilety na inaugurację kosztują zaledwie 5 złotych, zaś karnety na cały sezon 49,99 złotych.

Plany, ruchy kadrowe

Gracze Szarych Wilków liczą na doping kibiców, a za cel stawiają sobie miejsce w środkowych rejonach tabeli. Po okresie przygotowawczym można być optymistą. Wyniki sparingów i gra zespołu były bardzo obiecujące. W sumie ŚKPR rozegrał aż siedem meczów kontrolnych. Ich bilans to trzy zwycięstwa, jeden remis i trzy porażki.

Latem w obozie Szarych Wilków doszło do kilku zmian kadrowych. W nowym sezonie zabraknie: Łukasza Czerwińskiego (kontuzja), Michała Rzepeckiego (obowiązki służbowe) oraz Daniela Bieżyńskiego (nie porozumiał się w kwestii warunków gry). Po stronie zysków są natomiast: bramkarz Adrian Prus (ostatnio Śląsk Wrocław), rozgrywający Mariusz Lasak (ostatnio Zagłębie Lubin), rozgrywający Władysław Makowiejew (wychowanek, ostatnio Real Astromal Leszno) oraz skrzydłowy Przemysław Borszowki (ostatnio Żagiew Dzierżoniów). Warto też wspomnieć, że do zespołu wrócili bracia Kamil i Patryk Rogaczewski, którzy niemal cały poprzedni sezon stracili z powodu kontuzji.

Zwycięstwa za trzy punkty

Jedną z nowinek rozpoczynającego się sezonu jest zmiana systemu punktacji. Za zwycięstwo drużyn a otrzyma trzy punkty. Jeśli mecz zakończy się remisem obie drużyny zdobędą po jednym punkcie, ale dodatkowo rozegrają konkurs rzutów karnych. Jego zwycięzca zdobędzie drugie „oczko”. Nowy system punktacji obowiązywać będzie we wszystkich rozgrywkach i kategoriach wiekowych.

Pierwszy rywal

MTS Chrzanów to dwunasty zespół I ligi poprzedniego sezonu. „Cabanie”, bo taki przydomek noszą szczypiorniści z Chrzanowa słyną z bardzo dobrej gry we własnej hali. W poprzednim sezonie wywalczyli w niej aż 18 z 20 punktów zgromadzonych w całych rozgrywkach. Najbardziej znanym zawodnikiem jest 34-letni Marcin Skoczylas, który od sezonu 2001/2002 zdobył dla swojego klubu ponad 1600 bramek. W I lidze ŚKPR potykał się z zespołem z Chrzanowa czterokrotnie. Bilans tych pojedynków to dwa zwycięstwa Szarych Wilków, jeden remis i jedno zwycięstwo MTS-u. Ostatnie potyczki odbyły się w sezonie 2014/15. ŚKPR wygrał w Świdnicy 24:21, zaś w Chrzanowie padł remis (24:24).

Atrakcje dla kibiców

Inauguracji I ligi będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje: występy cheerleaderek oraz losowanie atrakcyjnych nagród: biletów do kina Cinema 3d, talonów konsumpcyjnych do Multipubu Biała Dama, pizzerii Przesiadka, restauracji Manufaktura, restauracji Kryształowa Gospoda Kuflowa, restauracji Burger Stacja oraz vouchera na usługi z zakresu czyszczenia tapicerek firmy Abluo. Ta ostatnia firma należy do zawodnika naszego klubu, Kamila Rogaczewskiego. Kibiców tradycyjnie będzie zabawiać i zagrzewać do dopingu klubowa maskotka – Szary Wilk.

Bilety/karnety

Wejściówki na pierwszy mecz z MTS-em Chrzanów kosztować będą zaledwie 5 złotych. Młodzież do lat 18 wejdzie na mecz za darmo. W kasie będzie można również nabyć karnety na cały sezon w cenie zaledwie 49,99 złotych. Eleganckie plastikowe karty będą uprawniały doi wejścia na wszystkie mecze ŚKPR-u w lidze i Pucharze Polski w sezonie 2017/18 (co najmniej 16 spotkań).

CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica – MTS Chrzanów

KIEDY: Sobota, 9.09.2017, godzina 19.00

GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1

BILETY: 5 zł – normalny, dzieci i młodzież co 18 lat – wstęp wolny

KARNETY: 49,99 zł (wstęp na wszystkie mecze ligowe i Pucharu Polski)