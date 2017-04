Wspólne sadzenie drzew

Symbolicznym aktem sadzenia przy pl. Grunwaldzkim klonu pospolitego „Royal Red” rozpoczęła się akcja tegorocznych nowych nasadzeń w Świdnicy. Jednym z terenów, który doczeka się nowego wizerunku jest obszar nad zalewem Witoszówka. W tej zmianie mogą uczestniczyć wszyscy świdniczanie. W sobotę, 29 kwietnia o godz. 11.00 odbędzie się wspólne sadzenie około stu drzew.

– Jeśli chcecie mieć swój wkład w ekologię miasta, to zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w akcji sadzenia drzew nad zalewem Witoszówka. Państwa pomoc będzie nieoceniona. Ta część miasta zmienia swój wizerunek – w ubiegłym roku otworzyliśmy bosmanat, w tym roku chcemy dosadzić roślinność, tak aby stało się to jednym z ulubionych miejsc do wypoczynku coraz liczniejszej grupy świdniczan – zaprasza prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.