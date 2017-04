Pożar hali w Żarowie

Słup czarnego dymu unosił się dzisiaj nad Żarowem. Wszystko za sprawą pożaru zakładu produkującego otuliny na rury ze sztucznego tworzywa. Z żywiołem walczyło ponad dwadzieścia zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny.

Ogień pojawił się w hali produkcyjnej 21 kwietnia około godziny 6.00 nad ranem i w kilka godzin został opanowany. – Na miejscu pracowało 25 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i OSP z powiatu świdnickiego i okolic, w tym jednostki z Wrocławia, Jawora, Wałbrzycha i z Wołowa – mówi w rozmowie z redakcją oficer prasowy Jacek Kurczyński z PSP w Świdnicy.

Paliła się hala firmy Thermaflex przy ul. Przemysłowej w Żarowie. Firma zajmuje się produkcją izolacji technicznych i rur preizolowanych, ze sztucznego tworzywa, które w wyniku palenia się mogły wydobywać szkodliwe substancje do środowiska. – W związku z tym na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego z Wrocławia, ale na szczęście okazało się, że nie ma groźnej emisji tej substancji do powietrza – tłumaczy rzecznik.

Dogaszanie trwało do godziny 11. Później teren został przekazany właścicielowi. Osoby przebywające w hali opuściły zakład przed przyjazdem strażaków. Ewakuowano wszystkich pracowników. Nikomu nic się nie stało.

Przyczyny nie są jeszcze znane.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wybuchu pożaru. Co chwilę na miejsce przyjeżdżały kolejne jednostki straży pożarnej. Obecnie jest ich blisko 20. Ratownicy szybko poradzili sobie z ogniem. Część hali udało się uratować. Nie wiadomo jeszcze jak duże będą szkody. Firma Termaflex to wiodący dostawca rozwiązań specjalnych rur i systemów izolacji wykonanych z przyjaznych dla środowiska poliolefin.

